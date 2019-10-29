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富二代性侵班花「事後掐死她」！校長冷回：男女開房很正常…母崩潰求償758萬

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▲姚易被同學王哲性侵殺害，母親收掉生意專心查案。（圖／翻攝紅星新聞）

▲姚易被同學王哲性侵殺害。（圖／翻攝紅星新聞）

記者柯振中／綜合報導

北京昌平新東方外語學校早前發生一起性侵殺害案，16歲的班花姚易（化名）放學後與母親失聯，隔天被發現陳屍在教室中，富二代嫌犯王哲（化名）當時被判處無期徒刑，但姚女的母親李潔為了替女兒討公道，依法提起訴訟，要求法院判王哲、王母賠償175萬2,990元（約新台幣758萬元），訴訟29日下午3點在北京開庭。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2016年5月19日，姚易當晚與李潔透過微信聊天，接著突然失去聯絡，李潔當時以為，女兒去洗澡、刷牙，所以沒有在意，隨後告知女兒「已經匯款」，但仍沒收到訊息。

等了女兒一陣子，李潔凌晨突然接到學校電話，被校方告知，女兒與王哲晚上出門，到現在仍沒有回學校，讓她相當緊張。不過當時校方說明，有收到王哲發出的簡訊，2人現在在一起，相當安全，請李潔放心。

儘管校方要李潔放心，但她仍感到不安，連夜從山東開車前往北京，想到學校找人，但隔天中午一抵達學校，立刻被告知「女兒已經遇害」，嫌犯王哲也已經投案了。

▼李潔才剛到北京，就被校方告知「女兒已經遇害」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲姚易被同學王哲性侵殺害，母親收掉生意專心查案。（圖／翻攝紅星新聞）

王哲當時說明，姚易與自己是情侶，當時是自願發生性關係的，但姚易事後翻臉不認人，想跟老師告狀，他情急之下才用手把姚易勒死。不過，對於王哲稱「與女兒是情侶」的說法，李潔一點也不相信，開始專心做調查，希望能還給女兒一個公道。

案件經過多次審理，北京市第一中級人法院認為，王哲構成故意殺人罪、強姦罪，2017年6月26日一審宣判王哲無期徒刑、剝奪政治權利終身，當時王哲不服判決，提起上訴。

事件發生後，李潔崩潰說明，她本來以為女兒就讀的學校還不錯，對學生管理應該會相當嚴格，沒想到不但老師搞不清楚學生狀況，校長甚至還對她說「在這裡男生和女生開房很正常」，讓她後悔讓女兒到這間學校就讀。

李潔日前透露，這起案件的民事訴訟29日下午3點在北京開庭，她將求償175萬2,990元（人民幣，以下同）。但消息人士指出，李潔這幾年訴訟的過程中，開銷遠超過求償的數字，光是有收據的花費，就已經超過500萬元，更何況其他沒有開收據的支出。

▼姚易從山東跑到北京讀高中，卻被同學王哲性侵殺害。（圖／翻攝紅星新聞）

▲姚易被同學王哲性侵殺害，母親收掉生意專心查案。（圖／翻攝紅星新聞）

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