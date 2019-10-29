偷拍大學女兒青春肉體…事過11年還存手機欣賞　妻女怒告變態父

▲桃園市高姓男子2008年至2009年間，以相機偷拍女兒睡覺、沐浴裸照，轉存手機偷偷「觀賞」，遭妻女發現提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓男子遭妻女指控，涉嫌於2008年至2009年間多次趁當時念大學的女兒熟睡、洗澡時偷拍清涼照或裸照，其中還以私處、大腿等私密處為主要部位，照片再轉存手機內，高男於今年3月間常躲在家中暗自看手機，奇異行為被妻子察覺，竟發現手機內都是女兒裸照，氣得與女兒報警查辦；檢方29日偵結依妨害秘密罪嫌提起公訴。

檢警調查，今年約60餘歲的高姓男子遭妻子指控，於2008年7月至2009年6月間，因當時念大學的女兒在家中常常衣著清涼，高男竟起邪念，利用女兒深夜熟睡或沐浴時，以相機偷拍女兒清涼照與裸照，其中女兒睡覺時，還以相機拍攝大腿、股溝或陰部等私密處，再將照片轉存在自己手機相簿裡「觀賞」。

事隔11年，高男常常在家中躲在暗處觀看手機，妻子察覺其怪異現象，趁高男不注意打開其手機查看，赫然發現手機裡都是女兒清涼照或裸照差點昏倒，氣得告訴女兒，母女帶著手機向警局報案處理，女兒事後也搬離住家，拒絕與父親同住。

檢警查出，高男偷拍照片的日期大部分都在2008年至2009年間，未發現其他時間所拍攝的照片，高男也坦承犯行，但並未散播；在高妻與女兒指證下，檢方偵結，依妨害秘密罪嫌提起公訴。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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