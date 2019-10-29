正妹當講師幹部是本土劇演員...瑞傑吸金案　北聯幫大哥掌舵前市長操刀

▲李姓正妹涉瑞傑吸金案遭約談到案。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

檢調29日偵辦瑞傑地產吸金4億元案，兵分14路大舉搜索相關處所，意外發現除了瑞傑前負責人陳建閣曾任台東市長，現任負責人竟然是北聯幫幫主王際平，組織旗下還找來李姓正妹當講師，幹部成員還包括本土劇演員陳伯偉(成潤)，總計7名涉案人遭約談到案後，將移送台北地檢署接受檢察官複訊。

現年57歲的王際平外號「平哥」，曾經是北聯幫第4任幫主職位，不過外傳平哥仍在幕後控制幫務，2019年6月間，平哥回任幫主，還浩浩蕩蕩地在圓山大飯店，席開百桌慶昭告天下，吸引警方到場監控。

▲王際平回任北聯幫主時，在圓山飯店席開百桌昭告天下。（圖／資料照）

而檢調是在日前獲報瑞傑吸金案時，為了清查組織發展，從歷任瑞傑負責人名單中，赫然發現，除了台東市前市長陳建閣之外，瑞傑的實際負責人竟然是王際平，幹部成員則包括藝名成潤的本土劇演員陳伯偉。

檢第查出，瑞傑吸金找來李姓正妹等多名講師，號召民眾投資泰國地產，宣稱可保證前2年獲利1成，實際上有投資人分不紅，還血本無歸，估計有200人受騙，吸金達4億元，全案依違反《銀行法》方向偵辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

分居4年妻生子報戶口 「乾哥」陪產簽名涉通姦…孩子早夭無法比對DNA

陳情「法學議員關說涉詐醫師復職」 律師議員苗博雅怒控妨害名譽

警「看到IG正妹忍不住」偷查個資 賠50萬求和解不成...慘遭起訴