到朋友家打電動…興大生半夜遭賓士「猛撞慘死」　爸看爆凹鈑金悲慟：他一定很痛

記者柯振中、鄧木卿／台中報導

中興大學三年級的黃姓學生到同學家作客，29日凌晨回宿舍時卻遭賓士車撞死，肇事者下車後立即逃逸。黃姓死者的父親接獲消息，急忙趕到肇事現場，看見賓士車凹了個大洞，讓他崩潰回應，遭到撞擊的當下，兒子一定很痛。

這起事件發生在29日凌晨2點左右，黃姓男大生與友人到同學家打電動，沒想到返回宿舍時，行經大里區永隆路、東明路口時，與白色賓士發生碰撞，當場噴飛了約10公尺的距離。

▼ 黃姓男大生才剛考到證照，竟然遭到賓士撞死。（圖／東森新聞）



賓士駕駛發現撞到人，立刻下車察看，但看見黃姓男大生被撞倒在地，竟然直接徒步逃逸，讓事後調查的員警看傻了。死者的父母得知消息，相當不敢置信，半夜從桃園趕到台中，在醫院外哭到癱軟，「就叫他晚上不要亂跑。」

死者的父親悲痛說明，兒子才剛考到財經相關的證照，還有大好人生，居然因為一個意外，導致青春畫下休止符；肇事車輛上面凹了個大洞，兒子當下「應該是很痛」。

▼黃姓男大生從朋友家返回宿舍，半路遭到賓士撞死。（圖／東森新聞）



根據最新消息，犯下這起案件的21歲賴姓嫌犯「小夫」晚間主動到霧峰分局投案。霧峰分局偵查隊長陳文哲指出，賴嫌早前有涉及一起96年的擄人勒贖案，目前被依毒品相關的罪嫌通緝中，全案仍要進一步偵訊才能釐清。

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