孩差2歲狂吵架！長輩曝「臍帶真相」　二寶媽聽傻：乾掉像鼻屎的東西

▲不少家長會將臍帶做成印章！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

孩子愛吵架，難道與臍帶有關？！一名媽咪崩潰表示，兩位孩子脾氣大，連誰開門次數比較多，都可以成為吵架主因，「吵得媽媽都想哭了！」家中長輩得知後，認為是二孩臍帶沒有放一起所致，文章一貼出後，引發不少網友狠打臉。

「臍帶真的那麼重要嗎？」一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，自己是二寶媽，二孩年齡相差2歲卻是從小吵到大，雖然偶而會互相幫忙，「但是（讀）國中後，連誰開門次數比較多都愛吵，吵得媽媽都想哭了！」

請繼續往下閱讀...

就連任何芝麻小事，二孩都能吵得天翻地覆，對此，原PO曾聽聞老人家傳言，「都是因為臍帶沒有放在一起（所致）」，不過她當初生老二時，脫落的臍帶被一位長輩借走，「聽說帶身上可以發財，後來說弄丟了。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友打臉，臍帶放一起，孩子還是常吵架！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

對此，原PO苦惱詢問，「一定要把兩個臍帶都放一起嗎？不過就是乾掉像鼻屎一樣的東西！」文章一貼出後，掀起大批網友認為是迷信，「很多兄弟姊妹的臍帶都丟垃圾桶了，感情也還是很好」、「我們放一起也吵到翻掉啊，這太沒根據了」、「我家3個做成臍帶章放一起，3個都用打架的」、「我婆婆還說什麼要把臍帶放在他們的包包才會帶財，我心裡想要是我遇到一個男生包包有臍帶，我一定馬上跟他分手！太噁了吧…都什麼時代了，長輩還很喜歡玩戲說台灣的戲碼」、「習俗信者恆信！我家三寶我都留著還做成印章，還不是天天吵」、「別誤會臍帶了，會這樣吵是正常的」、「長輩就是想找代罪羔羊的概念啊！找不出原因，就怪東怪西」、「 小時候吵的越兇，長大感情才會好，我跟我哥和我妹，小時候都打來打去的，現在感情好到跟什麼一樣」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以