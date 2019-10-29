狠父住「五星級飯店」活活揍死1歲女兒！　妻狂奔大廳哭喊尖叫

▲英國一名嬰兒在哈薩克的五星級飯店內被父親打死 。（示意圖／LibreStock）

記者吳美依／綜合外電報導

一名英國籍父親帶全家到哈薩克（Kazakhstan）度假，住進五星級飯店裡享受，卻在豪華客房裡對1歲女兒施暴，活活打死親生骨肉。他的妻子發現以後，嚇得一邊尖叫一邊跑進大廳求助，才讓案情曝光。據了解，孩童在急救過程中一度恢復生命跡象，最後仍因頭部傷勢過重死亡。

工作人員24日早上7時看見女嬰母親驚慌失措地狂奔到大廳，尖叫求救，得知情況以後，在第一時間提供急救。飯店行銷部主任道列托娃（Aliya Dauletova）向《鏡報》透露，「女童接受急救人員的心肺復甦術後，一度恢復脈搏，接著被送往市區的兒童醫院，但後來仍不幸死亡。」她表示，無法透露太多訊息，但案件發生在客房裡，受害人「大概只有1歲。」

綜合《每日郵報》、《天空新聞台》報導，英國女童只有18個月大，與家人一起住進五星級飯店，卻在房裡被親生父親活活打死。她在急救過程中，一度恢復生命跡象，但最後仍因頭部傷勢過重，宣告不治。

英國外交部證實，一名英國籍兒童在哈薩克死亡，目前阿拉木圖（Almaty）警方已經逮捕並拘留涉案男子，官方已與哈薩克警方聯繫。根據《騰格里新聞》（Tengri News），阿拉木圖警察局發言人提到，法院26日批准了長達2個月的拘留限制措施，「一名英國公民涉嫌謀殺處於無助狀態的人，並且涉嫌綁架或挾持。」

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