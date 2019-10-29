聲援「白衣人」成最後稻草　香港議員何君堯榮譽博士被撤銷

▲香港建制派立法會議員何君堯。（圖／何君堯臉書）

記者馬叔安／綜合報導

香港激進建制派立法會議員何君堯，近日遭英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）褫奪名譽博士學位。校方指出，自何君堯獲頒發名譽學位以來，其行為持續引起關注，經過調查後撤銷其學位。何君堯近來多次傳出爭議言行，包括日前被發現與攻擊香港民眾的白衣人握手。

《香港01》報導，安格里亞魯斯金大學指出，「獲安格里亞魯斯金大學頒發名譽學位人士，必須為我們的學生、校友和員工，以及我們所服務的社區樹立正面榜樣。自何先生獲頒發名譽學位以來，其行為持續引起關注。大學經過調查後，已撤銷何先生的名譽學位。」

為了表揚其法律工作和作為母校大使的努力，何君堯在2011年獲授予名譽博士學位。英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）曾行文安格里亞魯斯金大學，列舉何君堯的「不當行為」，包括曾發表有關大屠殺、攻擊同性戀、攻擊女性以及種族主義的言論，促請校方褫奪何君堯的名譽博士學位。

香港元朗地區今年7月深夜發生白衣人暴力事件，當晚何君堯被目擊與攻擊香港民眾的白衣人握手，引發民眾不滿。何君堯位於荃灣的服務處也遭人貼滿抗議標語與塗鴉，隨後被「黑衣暴徒」衝撞砸毀，為此何君堯在臉書發文「憤怒了」。

▲何君堯服務處被砸。（圖／翻攝自Facebook／何君堯 (Junius Ho Kwan Yiu)）

安格里亞魯斯金大學，在2018年Times英國大學排名中位列英國37位，是一所在英國英格蘭劍橋及切爾姆斯福德的公立大學，也是劍橋地區的雅思考試中心。

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