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「老公買票」女村長撇清：一旦賄選就離婚　二審逆轉改判當選無效

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▲▼屏東縣馮姓村長遭高雄高分院判當選無效確定。（圖／翻攝選舉公報）

▲屏東縣馮姓村長因老公花錢幫妻子買票，遭高雄高分院判當選無效確定。（圖／翻攝選舉公報）

記者徐愷昕／屏東報導

屏東馮姓女村長遭控在去年選舉期間，丈夫以一票500元向3位里民買票。法官審理時馮女堅稱不知情，還稱為避免此事發生，她有與丈夫立約一旦賄選就離婚。一審採信馮女說詞判她當選有效，但全案上訴後，高雄高分院認為馮女結婚44年，過去丈夫曾任3屆村長，她也有助選，不可能不知買票一事，改判當選無效確定。

據判決，馮女的丈夫張姓男子過去曾當選過3屆村長，2018年因腳傷問題決定不再參選，改由馮女代夫出征，不料競選期間，張男為了讓馮女當選，竟於11月投票日前以一票500元的金額，向曾姓村民及他的兒子、孫女一共3人買票，賄選屬實確定。

案情曝光後，檢方立即對馮女提出民事當選無效之訴。法院審理時，馮女表示自己相當無辜，對於丈夫賄選一事完全不知情，而此次選具期間因擔心丈夫會過度輔選，有害清廉形象，她還與丈夫簽署了協議，「一旦競選過程中做出違反選罷法的事情就離婚」，不料丈夫還是做出賄選行為，而夫妻倆目前確定已在張男被判有罪後登記離婚。

一審法官採信馮女說詞，認為張男曾任3屆村長，對於選舉操作熟悉，極有可能自發性買票，因此不能單就2人夫妻關係，就直指馮女為共同買票者，判她當選仍有效。

全案上訴二審後，法官認為馮女結婚44年，張男好心協助競選，按經驗法則應該會與老婆商議討論競選對策，且馮女最初偵訊時未提及離婚協議的約定，當選後才表明有此事，又2人對於簽署過程、內容說法不一，當中感覺並不單純，且夫妻雖在上訴二審期間登記離婚，但目前仍繼續同住，這協議書明顯可能是個為了當選無效勝訴的幌子，最終撤銷一審判決，改判馮女當選無效。

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