宜蘭縣民殷殷期盼鐵路高架案　縣府10年努力於29日露曙光

▲▼宜蘭鐵路高架修正案29日首次現勘，宜縣府10年努力露曙光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為保障宜蘭縣內急救病患送醫的時效與安全，同時平衡鐵路東、西兩地的發展，宜蘭縣長林姿妙縣長持續推動縣內鐵路高架計畫，相關計畫於8月經修正後送交通部審議，審查委員會29日到宜蘭首次現勘，為11月6日正式審查蒐集現地資料，林姿妙懇請委員們正視宜蘭人的殷切期盼，儘速審議通過鐵路高架計畫。

宜蘭縣長林姿妙29日陪同鐵路高架計畫審查委員們現勘時表示，交通部鐵道局1月召開宜蘭鐵路高架化可行性評估現場會勘時，就發現臨近宜蘭陽大醫院及羅東博愛、聖母醫院附近的平交道，火車通行與閘道起降的密集程度，單單在約10分鐘的會勘行程中，就有5班次火車通行，對急救病患的送醫時效影響甚鉅。未來鐵路高架後，除可縮短緊急就醫時間外，也能讓宜蘭縣民可以免除停等火車所帶來的不便。

宜縣府表示，10年來努力不懈向中央爭取鐵路高架建設，自2008年即積極爭取全縣鐵路高架建設，期間更經歷交通部新訂及修正「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，縣府始終配合交通部的審查意見及新增加的評估要求，於最短的時間內修正補充。

而宜蘭縣議會也在6月份通過追加預算800萬元，補充鐵路高架計畫評估內容及依照中央各部會審查意見完成修正計畫草案，並經過行政院工程會吳澤成政委召開中央與地方建設專案協調會議後，於8月8日提送交通部審議。

▲宜蘭鐵路高架修正案29日首次現勘，宜縣府10年努力露曙光。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭縣民多年來殷殷期盼鐵路高架建設實現，宜縣府肩負著縣民的期望與託付，在有限的財政資源下，10年來共籌措近2千萬元，在最短時間補充每一次審查意見的要求，把握每一次行政院長及中央部會蒞縣視察的時間，表達宜蘭縣民對鐵路高架建設強烈期望的機會，縣府期待加速完成審查，並由交通部接續啟動綜合設計等工作。