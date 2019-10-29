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黃瀞瑩站台挨轟行政不中立　柯文哲：下班時間可以

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲29日下午赴議會市政總質詢，台北市議員秦慧珠爆料，台北市政府副發言人黃瀞瑩短短3個月從6職等升為8職等，對其他公務員公平合理嗎？甚至違反「公務人員行政中立法」為台灣民眾黨拍片代言、為立委參選人站台。對此，柯文哲表示，下班時間可以。

秦慧珠披露，黃瀞瑩107年3月到研考會機要任用，報到後沒有在研考會，一直幫柯文哲做事，同年8月請辭，這時候職等是六職等，現在八職等，107年9月開始幫柯文哲打選戰請假，三個多月後就從六職等變成八職等，比坐超音速飛機還快。柯文哲回應，機要任用跟公務員升遷管道不一樣。

秦慧珠說，2018年黃瀞瑩每個月平均加班時數是12.63小時，而2019年則平均7.78小時，領很多加班費，批評黃瀞瑩不上下班打卡卻領加班費。黃瀞瑩說，她上下班打卡，才可以報加班時數，沒有打卡就沒報加班時數。秦慧珠酸說，所以你高興就打卡報加班時數，不高興就不打卡不領加班時數。柯文哲緩頰說，機要一般都沒有打卡。

對於黃瀞瑩幫台灣民眾黨拍片代言，未來可能會幫前鴻海董事長郭台銘的子弟兵站台，是否違法？柯文哲表示，就按照目前的法令來處理，今天早上市政會議也在討論，機要比照事務官，有政黨狀態下，什麼可以做、什麼不可以做，重新做府內規定。

人事處長程本清認為，現在不是選舉期間，沒有立委候選人名單出來，這時間這些人不具參選人身分。

「行政中立法我看完了，這是不可以！已經違法！」秦慧珠認為，行政中立法第7條確實規定，公務員不得於上班時間或勤務時間從事政黨活動；但第9條也規定，公務員不得為支持特定政黨，在媒體具銜或具名廣告、站台。施行細則更規定，法令所指的政黨、政治團體有關選舉活動，包括推薦公職候選人。

▲▼台北市議會市政總質詢，市長柯文哲、市議員秦慧珠、黃瀞瑩、市府顧問蔡壁如。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議會市政總質詢，黃瀞瑩遭質疑違法行政中立。（圖／記者湯興漢攝）

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