iPhone Deep Fusion哪裡神？快速實拍比較給你看

▲iPhone Deep Fusion報到，更新後影像不但光線提亮、細節更多，且雜訊噪點也變得更少。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple在今（29）日凌晨時，不但無預警推出了無線藍牙耳機新品AirPods Pro，也同時推播了最新系統更新iOS 13.2；而這次的更新當中，最多人期待的新功能莫過於Deep Fusion影像處理系統，號稱在更新後在低光源環境拍攝，影像中可以獲得更多細節，不過效果究竟如何？《ETtoday新聞雲》記者也實際在更新前後各拍了一張低光源照作為比較，發現加入Deep Fusion功能的影像，不但光線提亮、細節更多，且雜訊噪點也變得更少。

從下圖的兩個影像可以發現，擁有Deep Fusion功能的照片（左）明線亮度提高，尤其看牆壁的光線可以發現左邊影像亮了一階，右邊沒有Deep Fusion的影像顯得較暗黃。

▼從整體的影像來看，擁有Deep Fusion功能的照片（左）亮度明顯比右邊影像來得亮。（圖／記者邱倢芯攝）

如果將兩張照片放大來看，單就以狗狗嘴部的鬍鬚來看，左邊擁有Deep Fusion功能都影像，鬍鬚顯得根根分明；而右邊沒有Deep Fusion功能的影像則是直接糊在一起。除此之外，擁有Deep Fusion功能的影像噪點明顯較小/少。

▼左邊擁有Deep Fusion功能都影像，狗狗的鬍鬚明顯較根根分明（圖片點擊可放大觀看）。（圖／記者邱倢芯攝）

如果對於Deep Fusion功能有興趣的消費者，快快更新手上的iPhone來試看看吧。