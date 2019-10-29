四中全會討論「十四五」　華爾街日報：北京擬廢中國製造2025

▲中國製造2025傳出將被取代 。（圖／翻攝自中國政府網）

記者曾俊豪／綜合報導

中共四中全會正在北京召開，《華爾街日報》報導，中共領導層將在會議中討論「十四五規劃」，由於中美貿易戰打打停停，如今傳出北京方面打算將「中國製造2025」從規劃中取消，甚至研擬替代方案。

「中國製造2025」是中國大陸在2015年提出的10年計畫，核心內容是到了2025年，中國大陸將從「製造大國」邁入「製造強國」的行列，當中包含發展新一代資訊技術等10大重點領域。

《華爾街日報》引述中方消息人士，表示四中全會的一大重頭戲便是討論「十四五規劃」，有關中國大陸2021年至2025年經濟及社會發展目標的五年計畫。此計畫將由國務院副總理劉鶴率領團隊規劃草案，而他也是中美貿易談判中方代表。

▲中國製造2025已被美國視為威脅。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，「十四五規劃」的核心是一項經過修正的工業政策，希望能取代被美方視為眼中釘的「中國製造2025」發展計畫。事實上，中方去年便開始考慮這個新計畫，包括放寬對外資企業的市場準入，取消目前內資企業市場佔有份額的數字目標。

該消息人士解讀，此舉正反映北京當局尋求從源頭撲滅中美貿易戰的烈焰，只不過，這也是中美博弈一年多以來，第三次傳出相關消息，實際情況究竟如何仍有待觀察。

《新華社》報導，為期四天的四中全會10月28日正式揭幕，中共總書記習近平代表中共中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定（討論稿）》向全會作出說明。