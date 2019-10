「不給糖就搗蛋」　小朋友屏東市公所萬聖節活動…嗨翻天

▲屏東市屏榮高中附設幼兒園29日舉辦西洋萬聖節校外活動─trick or treat, 由老師及家長陪同,到屏東市公所向市長林恊松要糖果,場面熱絡 。(圖/記者陳崑福翻攝,以下同)

記者陳崑福/屏東報導

屏東市屏榮高中附設幼兒園29日早上舉辦西洋萬聖節校外活動─trick or treat(不給糖就搗蛋), 一百多位小朋友打扮成南瓜、巫婆等各種可愛充滿創意的造型,由老師及家長陪同,到屏東市公所向市長林恊松要糖果。市長發送南瓜和小精靈造型提袋的糖果給他們,大小朋友齊聚一堂,歡樂度過西洋鬼節的趣味氣氛。

▲▼市長林恊松開心戴著小朋友送的巫婆帽、送糖果給小朋友。

上午9時不到,公所大門口就擠滿近百位屏榮附設幼兒園的家長們,準備好各種錄影拍照設備,等待著搭乘大巴士抵公所的百餘位小朋友;小朋友們在家長精心設計打扮下,小男生變裝為蜘蛛人、蝙蝠俠、骷髏人、小甲蟲;小女生則打扮成小仙女、小公主、小格格,還有哈利波特、巫婆、南瓜仙子,更有親子合作利用紙箱、大型垃圾袋設計的機器人、麻將牌等創意十足令人側目的造型。

▲送小朋友糖果。

他們到市公所後,由大班的小朋友到市長室拜訪市長,大聲唱著trick or treat,give me something good to eat,向市長林恊松要糖吃,小朋友可愛的造型,加上「市長阿伯」長、「市長阿公」短地叫著,讓市長林恊松樂的合不攏嘴,開心的戴著小朋友送的巫婆帽,分送可愛造型的南瓜造型或小精靈糖果提袋,一人一袋,並和他們合影留念。

林恊松表示,每年10月31日是西洋萬聖節俗稱西洋鬼節,不僅在幼兒的英語教學下有童謠,還有充滿歡樂的西洋文化習俗可以學習,從每位小朋友的造型打扮和天真的笑容中,就知道孩子多麼享受Happy Halloween,期望他們擁有一個快樂的童年,在趣味中學習、在遊戲中成長,更在安全環境中平安長大。