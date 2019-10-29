「不給糖就搗蛋」　小朋友屏東市公所萬聖節活動…嗨翻天

▲屏東市屏榮高中附設幼兒園29日舉辦西洋萬聖節校外活動─trick or treat， 由老師及家長陪同，到屏東市公所向市長林恊松要糖果，場面熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市屏榮高中附設幼兒園29日早上舉辦西洋萬聖節校外活動─trick or treat(不給糖就搗蛋)， 一百多位小朋友打扮成南瓜、巫婆等各種可愛充滿創意的造型，由老師及家長陪同，到屏東市公所向市長林恊松要糖果。市長發送南瓜和小精靈造型提袋的糖果給他們，大小朋友齊聚一堂，歡樂度過西洋鬼節的趣味氣氛。

▲▼市長林恊松開心戴著小朋友送的巫婆帽、送糖果給小朋友。

上午9時不到，公所大門口就擠滿近百位屏榮附設幼兒園的家長們，準備好各種錄影拍照設備，等待著搭乘大巴士抵公所的百餘位小朋友；小朋友們在家長精心設計打扮下，小男生變裝為蜘蛛人、蝙蝠俠、骷髏人、小甲蟲；小女生則打扮成小仙女、小公主、小格格，還有哈利波特、巫婆、南瓜仙子，更有親子合作利用紙箱、大型垃圾袋設計的機器人、麻將牌等創意十足令人側目的造型。

▲送小朋友糖果。

他們到市公所後，由大班的小朋友到市長室拜訪市長，大聲唱著trick or treat，give me something good to eat，向市長林恊松要糖吃，小朋友可愛的造型，加上「市長阿伯」長、「市長阿公」短地叫著，讓市長林恊松樂的合不攏嘴，開心的戴著小朋友送的巫婆帽，分送可愛造型的南瓜造型或小精靈糖果提袋，一人一袋，並和他們合影留念。

林恊松表示，每年10月31日是西洋萬聖節俗稱西洋鬼節，不僅在幼兒的英語教學下有童謠，還有充滿歡樂的西洋文化習俗可以學習，從每位小朋友的造型打扮和天真的笑容中，就知道孩子多麼享受Happy Halloween，期望他們擁有一個快樂的童年，在趣味中學習、在遊戲中成長，更在安全環境中平安長大。