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拖網漁船近岸捕撈破壞海洋資源　蘇澳海巡逮正著

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▲▼「金○福號」漁船近岸違規網魚，被蘇澳海巡逮正著送辦。（圖／蘇澳海巡隊提供）

▲「金○福號」漁船近岸違規網魚，被蘇澳海巡逮正著送辦。（圖／蘇澳海巡隊提供）

記者游芳男／宜蘭報導

「金○福號」漁船，29日上午在宜蘭頭城烏石港海域距岸2.6浬處違規拖網捕撈，危害海洋生態與漁業資源，蘇澳海巡隊巡防艇前往取締蒐證，並依漁業法第44條第1項第4款公告禁制事項，將「金」船函送裁處。

▲▼「金○福號」漁船近岸違規網魚，被蘇澳海巡逮正著送辦。（圖／蘇澳海巡隊提供）

蘇澳海巡隊表示，29日上午10時50分接獲海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部通報，於頭城烏石港海域距岸2.6浬處有漁船疑似違規拖網作業。海巡隊立即調派PP-10028艇前往，巡防艇抵達後發現「金○福號」正違規進行拖網作業，立即廣播「金」船停止作業，並將違規事實全程蒐證後，依漁業法第44條第1項第4款公告禁制事項，函送裁處。

蘇澳海巡隊指出，漁船以拖曳網具方式作業，為主動性漁法，網具於海底拖掃，極易破壞底棲生態及產卵場，加上漁獲選擇性低容易造成混獲，危害海洋生態與漁業資源甚大。且拖網將魚苗及海洋食物鏈底層的小魚捕撈殆盡，如此惡性循環恐加速漁業資源枯竭，嚴重破壞海洋生態。

依農業委員會公告之「臺灣地區拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」中明確規定，距岸3浬內完全禁止拖網作業，3至12浬海域僅限50噸級以下漁船作業，「金」船在2.6浬進行下網捕撈作業已違規，事實明確，依法取締函送。

為維護漁業資源、保育海洋生態遏制不法，蘇澳海巡隊籲請漁民朋友，出海作業時請遵守漁政機關相關規定，讓海洋資源永續，民眾如有發現破壞海洋生態或海洋環境等狀況，請撥打「118」報案服務電話通報，海巡署將立即前往處理。

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