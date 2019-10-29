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飆完學生三字經！　補習班老闆臉書討拍「他眼紅抹黑…」無辜同業提告

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▲▼教室,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲吳男在未經查證的情況下，在個人臉書發文，指名由陳姓負責人經營的補習班對他惡意抹黑。（示意圖／翻攝自pixabay，無關本案）

記者廖安莘／彰化報導

彰化市一間補習班的吳姓負責人，被指控在個人臉書上發文，指另一間由陳姓負責人經營的補習班見他們開課成功，因此眼紅，惡意抹黑造謠。陳姓負責人得知後，認為吳男發表不實言論，因此向他提出毀謗罪告訴。彰化地院審理後，依散布文字毀謗罪，判處吳男拘役30日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，吳男2017年10月間，與一名學生透過臉書聊天室談論他在課堂吵鬧之事，隨後，因一時情緒失控，遂以「靠北啊」、「幹x娘」「臭x巴」、「幹」等文字辱罵他，事後，被害學生心生不滿，將2人對話紀錄截圖轉傳給友人。

該友人得知後，為了幫被害人出一口氣，將對話紀錄的截圖，上傳到個人IG上，並加註「一個補習班老闆罵一個學生髒話，哈哈有夠傻眼，就算你認為的開玩笑，別人聽起來會舒服？原來是老師就可以罵別人媽媽，真夠厲害，誰還會想去你那讀，真的很誇張，後面說什麼培養好，笑死你罵了什麼我問號，原來兩家是合作的呢，真的都一個樣，罵人最沒口德」。

對此，吳男在未經查證的情況下，在個人臉書發文，指名由陳姓負責人經營的補習班對他惡意抹黑，並表示對方「超級可怕」、「看我們開課成功，馬上出手，截圖後造謠抹黑」、「背後捅一刀」等語。經陳姓負責人發現後，認為吳男發表不實言論，因此向他提出毀謗罪告訴。

彰化地院審理時，吳男辯稱，因為看到轉貼截圖的學生臉書，發現與陳姓負責人經營的補習班關係密切，才會以為是補習班派人惡意造謠抹黑，他表示當下一時衝動，並沒有想這麼多。

對此，轉貼截圖的學生表示，當時看到對話紀錄，認為吳男為人師表，卻沒有做好榜樣，以不好的言論辱罵學生，因此才會加上自己的註解，再上傳個人IG，並表示雖然曾在陳姓負責人經營的補習班上過課，但並非受到他人指使。

法官審酌認為，沒有證據證明學生是受到補習班指使，且吳男坦承在臉書貼文指名對方惡意抹黑時，未經過查證，犯行明確，依散布文字毀謗罪，判處吳男拘役30日，得易科罰金，可上訴。

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