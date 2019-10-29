顧立雄面試尹崇堯是哪招？南山內部滿頭問號「金管會怎麼敢用？」　外界緊盯別放水

▲金管會主委顧立雄（左）、南山人壽最大股東尹衍樑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／程景淳

南山人壽再創金融史首例！金管會主委顧立雄29日透露考慮親自面試「史上最年輕的大型壽險公司董事長」，也就是不排除直接面試南山人壽代理董事長尹崇堯。對此，各界議論紛紛，包括南山內部也質疑金管會二度面試且讓主委親自上陣，「就表示尹崇堯上任就是有爭議嘛！」

南山人壽資深業務向《ETtoday新聞雲》記者表示，根本沒有人知道尹崇堯的專業如何，尹崇堯本人也還沒有向公司股東、對外說明如何處理南山境界系統的問題，也不知道他有沒有能力領導南山人壽，「境界系統問題多，到底有沒有要解決？最主要還是要看他爸（南山最大股東尹衍樑）願不願意跟所有人談這些問題在哪裡，他應該要出面說明！」

尹崇堯代理南山人壽董事長，外界都在談論到底為何要面試兩次？難道金管會要看尹衍樑臉色？業界也討論，即便保險局官員認定南山人壽規模大、需要謹慎處理，但尹崇堯的年紀較輕，在金融圈論實務經驗也屬新人，根本就不知道他的專業能力在哪裡，金管會怎麼敢用？

南山人壽因為新系統頻出狀況，被金管會重罰3千萬元，原董座杜英宗也為此下台，顯見問題之嚴重與複雜，就連杜英宗都沒能解決。身為南山大股東的尹衍樑，理應為南山員工、保戶、股東，挑選最專業的保險業資深經理人，出任南山董座，趕緊解決燙手山芋才是。

畢竟，南山又不是家族事業，豈能任意安排大股東兒子接任董座，搞起世襲制。金管會既然明訂保險業董事長需具備保險業工作經驗5年以上，不也正因茲事體大，必須任用專業經理人嗎？

南山工會也提醒尹崇堯，包括境界系統問題，需在最短的時間回復系統正確與穩定；釐清南山人壽是否有境界系統的替代方案；內勤同仁因境界系統問題導致工作量大增；業務同仁該如何實質補償；董事長應傾聽內外勤同仁心聲，凝聚團結力。

南山資深業務透露，金管會限期處理境界系統問題，南山人壽想在期限內完成，已經是天方夜譚；加上南山長久以來的承攬合約勞資糾紛，金管會仍沒有任何作為，如今要面試尹崇堯，「金管會顧立雄一世英名，又有法律學位，我就看他怎麼處理啊！」

顧立雄先前已經親口證實，尹崇堯並不符合保險業5年以上工作經驗規定，換言之，顧立雄就算親自出馬，二度面試尹崇堯，一切還是要依照法令規定，不達標的，就算是主委也沒有放行背書的權力，社會大眾跟南山員工與保戶，可都睜大眼睛等著看。