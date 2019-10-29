　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

顧立雄面試尹崇堯是哪招？南山內部滿頭問號「金管會怎麼敢用？」　外界緊盯別放水

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼顧立雄（左）、尹衍樑（右）。（圖／ETtoday資料照）

▲金管會主委顧立雄（左）、南山人壽最大股東尹衍樑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／程景淳

南山人壽再創金融史首例！金管會主委顧立雄29日透露考慮親自面試「史上最年輕的大型壽險公司董事長」，也就是不排除直接面試南山人壽代理董事長尹崇堯。對此，各界議論紛紛，包括南山內部也質疑金管會二度面試且讓主委親自上陣，「就表示尹崇堯上任就是有爭議嘛！」

南山人壽資深業務向《ETtoday新聞雲》記者表示，根本沒有人知道尹崇堯的專業如何，尹崇堯本人也還沒有向公司股東、對外說明如何處理南山境界系統的問題，也不知道他有沒有能力領導南山人壽，「境界系統問題多，到底有沒有要解決？最主要還是要看他爸（南山最大股東尹衍樑）願不願意跟所有人談這些問題在哪裡，他應該要出面說明！」

尹崇堯代理南山人壽董事長，外界都在談論到底為何要面試兩次？難道金管會要看尹衍樑臉色？業界也討論，即便保險局官員認定南山人壽規模大、需要謹慎處理，但尹崇堯的年紀較輕，在金融圈論實務經驗也屬新人，根本就不知道他的專業能力在哪裡，金管會怎麼敢用？

南山人壽因為新系統頻出狀況，被金管會重罰3千萬元，原董座杜英宗也為此下台，顯見問題之嚴重與複雜，就連杜英宗都沒能解決。身為南山大股東的尹衍樑，理應為南山員工、保戶、股東，挑選最專業的保險業資深經理人，出任南山董座，趕緊解決燙手山芋才是。

畢竟，南山又不是家族事業，豈能任意安排大股東兒子接任董座，搞起世襲制。金管會既然明訂保險業董事長需具備保險業工作經驗5年以上，不也正因茲事體大，必須任用專業經理人嗎？

南山工會也提醒尹崇堯，包括境界系統問題，需在最短的時間回復系統正確與穩定；釐清南山人壽是否有境界系統的替代方案；內勤同仁因境界系統問題導致工作量大增；業務同仁該如何實質補償；董事長應傾聽內外勤同仁心聲，凝聚團結力。

南山資深業務透露，金管會限期處理境界系統問題，南山人壽想在期限內完成，已經是天方夜譚；加上南山長久以來的承攬合約勞資糾紛，金管會仍沒有任何作為，如今要面試尹崇堯，「金管會顧立雄一世英名，又有法律學位，我就看他怎麼處理啊！」

顧立雄先前已經親口證實，尹崇堯並不符合保險業5年以上工作經驗規定，換言之，顧立雄就算親自出馬，二度面試尹崇堯，一切還是要依照法令規定，不達標的，就算是主委也沒有放行背書的權力，社會大眾跟南山員工與保戶，可都睜大眼睛等著看。

 
ET快訊
謝霆鋒爸「83歲謝賢驚傳腦中風病逝」　公司回應曝真實狀況
富二代壞壞班花「事後掐死她」！校長冷回：男女開房很正常…母崩
前男友「去世2年」！　她晃過餐廳一看...竟遇「死人」在打工
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

新台幣9月狂升　壽險業單月匯損338億創31個月以來最高

顧立雄面試尹崇堯是哪招？南山內部滿頭問號「金管會怎麼敢用？」　外界緊盯別放水

旅行團免費送旅平險還不夠　保險專家：「海外突發疾病」才會花大錢！

尹衍樑之子尹崇堯接南山董座　顧立雄正在思考親自面試

搶買高利率儲蓄險「投保策略曝光」！專家幫畫7大重點：先評估存款能力和目標

友邦保險Q3新業務價值僅微升1%！反送中影響…香港業務「雙位數下降」抵銷增長

美食外送員上網可投保意外險！花小錢添保障「電梯傷害、燒燙傷」也理賠

國泰人壽、國泰世華推API網銀身分認證　2步驟輕鬆完成保險大小事

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

新台幣9月狂升　壽險業單月匯損338億創31個月以來最高

顧立雄面試尹崇堯是哪招？南山內部滿頭問號「金管會怎麼敢用？」　外界緊盯別放水

旅行團免費送旅平險還不夠　保險專家：「海外突發疾病」才會花大錢！

尹衍樑之子尹崇堯接南山董座　顧立雄正在思考親自面試

搶買高利率儲蓄險「投保策略曝光」！專家幫畫7大重點：先評估存款能力和目標

友邦保險Q3新業務價值僅微升1%！反送中影響…香港業務「雙位數下降」抵銷增長

美食外送員上網可投保意外險！花小錢添保障「電梯傷害、燒燙傷」也理賠

國泰人壽、國泰世華推API網銀身分認證　2步驟輕鬆完成保險大小事

影／投資達人：明年全球經濟景氣將衰退　但不至於衰退太嚴重

國產署第2波太陽光電標租　年租金共計467萬元

「翹臀珍」像床單出門　美魔女藏好身材失利

中職／7輪黃子鵬奪中繼王　努力就不會比別人差

國內屈公病、登革熱本土疫情趨緩！北中南尚有4區監測中

撞死興大生「小夫」背景曝光！曾被控綁架「要命小方」之子勒贖500萬

新台幣9月狂升　壽險業單月匯損338億創31個月以來最高

相隔12年再對決古巴　陳敏賜：他們很享受棒球

單親媽帶小孩送外賣「秒收3檢舉」　兒子回家問：以後可以都帶我去嗎…她崩潰了

馬大偉運彩解盤／NBA獨行俠@金塊　挺莊買小分

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

保險熱門新聞

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

儲蓄險投保前先搞懂7大重點

儲蓄險購買技巧曝光　專家幫畫3重點「IRR越高越好」

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

顧立雄面試尹崇堯是哪招？南山內部滿頭問號「金管會怎麼敢用？」　

國壽、國泰世華推API網銀身分認證

尹衍樑之子尹崇堯接南山董座　顧立雄正在思考親自面試

旅行團免費送旅平險還不夠！要另外加保

壽險業願有替代新品　搶攻投資型保單

美食外送員上網可投保意外險！

2年內遭罰2390萬　遠雄人壽：會依金管會意見改善

友邦保險Q3新業務價值僅微升1%

「保單得靠人工比對」南山員工淚幫新系統擦屁股！小股東批難改善

一張表懂車禍調解官要看的單據

更多熱門

相關新聞

尹崇堯2度面試就像「補考」　前立委要金管會硬起來：從嚴審查

尹崇堯2度面試就像「補考」　前立委要金管會硬起來：從嚴審查

南山人壽大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長的金管會面試狀況，持續受到金融保險業界的關注。對於金管會主委顧立雄鬆口表示正在思考是否親自出馬面試，前財經立委﹑經濟學博士林忠正表示，整個案子讓外界看起來就像在「補考」，過去銀行局面試幾乎都是一次定生死，他認為即使顧立雄跟金管會承受著很大的壓力，但還是要從嚴審查，因為南山人壽管理的是幾百萬保戶的資金與財產。

顧立雄爭取開放國內企業在OBU開戶

顧立雄爭取開放國內企業在OBU開戶

尹衍樑之子尹崇堯接南山董座　顧立雄正在思考親自面試

尹衍樑之子尹崇堯接南山董座　顧立雄正在思考親自面試

儲蓄險投保前先搞懂7大重點

儲蓄險投保前先搞懂7大重點

APP追劇被亂扣款　靠2招保護荷包

APP追劇被亂扣款　靠2招保護荷包

關鍵字：

南山人壽杜英宗尹衍樑尹崇堯南山人壽公版停職新系統之亂金管會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面