全球步入低利率環境、市場波動加劇　國泰投信：美元資產相對抗跌

▲ 市場不確定性提高，投資人更要慎選標的。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

全球投資環境歷經2017-2018年的穩健復甦後，2019年經濟成長出現雜音，從美國聯準會降息開始，各主要國家紛紛降息，市場不確定性提高，投資人操作則轉趨保守，甚至感到無所適從，多數投資人對於該如何投資充滿疑問，國泰投信總經理張雍川認為，市場越波動，美元資產相對抗跌，投資可以從多重收益型產品，以及適合降息環境的短期公債等方向來切入。

國泰投信債券投資部基金經理人楊士醇表示，聯準會自2018年底開始啟動降息，各國央行陸續跟進，根據歷史資料來看，過去聯準會降息期間，美股及美國投資等級債表現均相對突出，因為美國企業是全球各產業的領先者，不論是生產力及經濟體質保持強勁，使得降息創造的資金活水流往美國，推升股債報酬，另一方面，美元資產向來是全球最具抗跌效果，能抵禦市場震盪的資產。

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投資標的多元及分散同樣是現階段投資應考量的方向，其中，多重收益資產由於涵蓋股票、債券，而且美國多重收益平衡資產配置的報酬率與全球股市相近，但波動明顯低於全球股市，適合做為核心資產配置。

另一方面，低利率環境也使得資金從風險性資產轉往債市及固定收益產品。全球多個國家已經是負利率，美債則是少數仍維持正殖利率的國家，偏好債券投資的民眾，不妨選擇在低利率環境下，收益相對穩健且波動性低的美國短期公債。

國泰投信於11月5日推出基金及ETF共二檔，其中包括收益穩健的美國多重收益平衡基金，及適合資金短期停泊的美國短期公債ETF，是投資人可以依需求選擇的二種投資標的。