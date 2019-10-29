600志工尋找6歲失蹤男童與狗狗　他靠熱像儀無人機10小時找到！

▲在眾多志工的幫助下，順利找到失蹤男童與狗狗。（圖／翻攝自Facebook／Sherburne County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一名6歲男童下午和愛犬外出玩耍，卻在家附近失蹤，家人報案後，獲得多達600名熱心民眾當志工出動協尋，由於夜間搜尋視線不佳又低溫，擔心男童可能遭遇不測，一名志工特別出借所擁有的熱像儀無人機，失蹤10小時後順利在玉米田裡找到男童與小狗的身影。

舍伯恩郡(Sherburne)警長辦公室表示，6歲男童豪斯(Ethan Haus)15日下午4時放學後，帶著愛犬雷明頓(Remington)去家附近遊玩，然而一直到晚間都沒有回家。母親雪莉(Sheri Haus)表示，兒子的個性平時就很活潑好動，雷明頓就像是對方最好的朋友，他們時常會一同去陌生的地方探險，當天應該也是因為這樣才會迷路在玉米田中。

眼看天色已黑，雖然有眾多志工幫忙，卻還是無法找到豪斯，其中一名志工芬斯(Steve Fines)便決定使用自家公司所出產的熱成像儀無人機協尋，果然順利找到人，他謙虛表示，「我只知道如果我什麼都沒做的話，晚上會無法安心睡覺，雖然我是那一個用無人機的人，但在我心中，是每個人一起找到了他。」

雪莉十分感激所有人員的幫忙，「我們沒想到竟然會有那麼多人來，人們真的是從四面八方湧來」。警長Joel Brott也稱讚，「短時間內竟然能有這麼大量的支持，一起幫助尋找男童和狗狗，實在很令人感動。」

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