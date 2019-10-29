　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

600志工尋找6歲失蹤男童與狗狗　他靠熱像儀無人機10小時找到！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

600志工尋找6歲失蹤男童與狗狗　他靠熱像儀無人機10小時找到！（圖／翻攝自Facebook／Sherburne County Sheriff`s Office）

▲在眾多志工的幫助下，順利找到失蹤男童與狗狗。（圖／翻攝自Facebook／Sherburne County Sheriff's Office

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一名6歲男童下午和愛犬外出玩耍，卻在家附近失蹤，家人報案後，獲得多達600名熱心民眾當志工出動協尋，由於夜間搜尋視線不佳又低溫，擔心男童可能遭遇不測，一名志工特別出借所擁有的熱像儀無人機，失蹤10小時後順利在玉米田裡找到男童與小狗的身影。

舍伯恩郡(Sherburne)警長辦公室表示，6歲男童豪斯(Ethan Haus)15日下午4時放學後，帶著愛犬雷明頓(Remington)去家附近遊玩，然而一直到晚間都沒有回家。母親雪莉(Sheri Haus)表示，兒子的個性平時就很活潑好動，雷明頓就像是對方最好的朋友，他們時常會一同去陌生的地方探險，當天應該也是因為這樣才會迷路在玉米田中。

眼看天色已黑，雖然有眾多志工幫忙，卻還是無法找到豪斯，其中一名志工芬斯(Steve Fines)便決定使用自家公司所出產的熱成像儀無人機協尋，果然順利找到人，他謙虛表示，「我只知道如果我什麼都沒做的話，晚上會無法安心睡覺，雖然我是那一個用無人機的人，但在我心中，是每個人一起找到了他。」

雪莉十分感激所有人員的幫忙，「我們沒想到竟然會有那麼多人來，人們真的是從四面八方湧來」。警長Joel Brott也稱讚，「短時間內竟然能有這麼大量的支持，一起幫助尋找男童和狗狗，實在很令人感動。」

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
颱風麥德姆估今晚生成！水氣往北漂　氣象局示警：周三「2地區」
撞死興大生「小夫」背景曝光！曾綁架「要命小方」之子勒贖500
正妹當講師吸金4億元　幹部名單驚見「本土劇演員」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

趕在最後一分鐘才下注！　「家有7子21孫」他幸運贏24億元大獎

課堂被罰伏地挺身10下　女童痛苦做完「大小便失禁」下半身癱瘓

下嫁大她20歲表哥！　單親媽大讚「近親結婚」：不怕有婆媳問題

奶奶推嬰兒車闖紅燈過馬路　男童為了追上她慘遭快車撞飛

激情男女嗨到飛機座位上「野戰」　空姐霸氣阻止：把鳥收進去！

家門口傳恐怖巨響！ 　她出門驚見「太空衛星」墜毀在院子

俄國駭客消除冬奧禁藥紀錄　魚叉式網路釣魚運用最廣

拍到「球形」有望脫去小行星稱號　升級成最小的第6顆矮行星

CNN：巴格達迪自爆哭喊亡　IS卻沒死透「新獨裁者隨時興起」

越南人口販運分級論價　砸43萬「拿VIP」存活率只有1%

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

俄國駭客消除冬奧禁藥紀錄　魚叉式網路釣魚運用最廣

拍到「球形」有望脫去小行星稱號　升級成最小的第6顆矮行星

CNN：巴格達迪自爆哭喊亡　IS卻沒死透「新獨裁者隨時興起」

越南人口販運分級論價　砸43萬「拿VIP」存活率只有1%

狠父住「五星級飯店」活活揍死1歲女兒！　妻狂奔大廳哭喊尖叫

豪宅被燒！加州富人心急「一天灑9.2萬」自聘私人消防員救火

600志工尋找6歲失蹤男童與狗狗　他靠熱像儀無人機10小時找到！

她和「臉蛋超激似閨密」合照　爸媽看到秒淚崩…問生日竟是21年被偷抱女兒

她出書抖伊莉莎白二世祕辛　認了先幫女王把鞋穿軟還差點被「解雇」

前男友「去世2年」！　她晃過餐廳一看...竟遇「死人」在打工

12強／日職頂尖球員提升古巴戰力　教頭：成績會更好

尼克40年首人！探花巴瑞特19分15籃板5助攻　雷槍看好八村壘大成功

李汶翰上網偷問「該不該跟女同學交往」　媽媽一開電腦發現！聰明回答被推爆

約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩　一問是自己人竟丟包醫院

救命啊～毛球衝到家裡求救！2黃狗一看「門口霸氣貓」嚇得急煞車

Panasonic最新日製冰箱主打「急凍結」　和牛、海鮮更美味

愛爾蘭辦公室需求超越10年平均2萬坪　「電信科技業最貪吃」愛落腳郊區

一早上工「當然不會睡到中午」！陳其邁報喜：Google 260億投資案過關

俄國駭客消除冬奧禁藥紀錄　魚叉式網路釣魚運用最廣

折手不會得關節炎！專家曝「1部位」恐長期傷害...你也愛喀喀聲？

國際熱門新聞

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

26歲媽喝爛醉！8月大女嬰遭友斬首　爸帶兩兒回家崩潰

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

2正妹掀衣搖乳...遭大聯盟禁觀賽

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

show girl秀豪乳故意露點...網罵翻

日男摔落富士山　直播15秒畫面曝

野火燒到家門口　詹皇連夜逃離

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

美國眾院外委會火速排審《台北法案》

鴿子中找灰貓　18秒腦筋急轉彎

英貨櫃慘案　法醫5種方式幫找家人

少女撞臉學妹　自拍留念揭驚人身世

更多熱門

相關新聞

加州富人自聘私人消防員救豪宅

加州富人自聘私人消防員救豪宅

美國加州過去一周原本就已經受到南北兩場野火肆虐，28日凌晨又新增一起「蓋蒂大火」，導致鄰近的高級住宅區岌岌可危，連湖人隊球星「詹皇」詹姆斯、前州長阿諾都被迫撤離。然而也有許多富人比起撤離，更願意花大錢，直接聘僱私人消防公司守衛豪宅。

阿諾凌晨急帶家人逃加州野火

阿諾凌晨急帶家人逃加州野火

馬侃號2年後回海　曾釀10死！升級盼回歸

馬侃號2年後回海　曾釀10死！升級盼回歸

女友4.7萬訊息叫他死　名校男輕生

女友4.7萬訊息叫他死　名校男輕生

最後一分鐘才下注　男幸運贏24億元

最後一分鐘才下注　男幸運贏24億元

關鍵字：

失蹤狗狗迷路Ethan Haus明尼蘇達州Steve Fines北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面