阿聯酋航空A380再拓航點　飛「埃及開羅」全程爽搭雙層豪華客機

▲阿聯酋航空近日完成以A380雙層豪華客機執飛杜拜往返開羅的一次性首航任務。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空自今年10月27日起，以A380雙層豪華客機取代原有的波音777-300ER，執飛杜拜往返開羅，成為開羅機場第一家營運常態性以A380航班服務的航空公司。台灣旅客前往埃及開羅，可享全程A380服務。

開羅航線的營運需求逐年增長，阿聯酋由最初的每周3班次成長到每周21班次，今年初宣布將新增EK921和EK922航班，於每周一、三、四、六加開4個班次。未來，每周往返杜拜及開羅的航班將高達25班次。

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▲阿聯酋航空頭等艙旅客可以享受機上水療淋浴間。（圖／阿聯酋航空提供）

隨著空中巴士A380雙層客機加入，光由杜拜前往開羅的航段，阿聯酋航空預計每周可載運9,200名旅客。透過其綿密的飛航網絡，為埃及旅客提供更多旅遊觀光的選擇，更協助埃及當地的經濟貿易及觀光發展。目前，全球共有超過2,000名埃及裔的員工於阿聯酋航空集團內服務，其中包括超過1,000名的機組人員。

▲阿聯酋航空商務艙旅客可享平躺式睡床。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空A380的三艙等客機共配置489個座位，上層前段為14個頭等艙私人套房、後段有76個平躺式商務艙座位，下層則有399個寬敞的經濟艙座位。阿聯酋航空屢獲殊榮的ice機上娛樂系統備有4,500多個娛樂頻道，旅客可在機上收看最新強檔熱門電影、運動賽事直播，還可收聽音樂和觀賞各類影視節目。





▲阿聯酋航空經濟艙備有13.3吋超大機上娛樂系統螢幕。（圖／阿聯酋航空提供）

頭等艙旅客可在機上的水療淋浴間洗去長途飛行的疲憊，並與商務艙旅客在專屬的機上貴賓室享受美饌佳釀。往來開羅的頭等艙、商務艙旅客，以及Skywards白金卡、金卡會員在開羅機場登機前，也可前往2018年才啟用的阿聯酋航空貴賓室稍作休息。

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