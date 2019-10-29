　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剛換完尿布必秒炸屎！都市傳說屢應驗...媽厭世擦屁　過來人神比喻曝正解

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼尿布。（圖／取自Pixabay）

▲尿布。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友抱怨，每次她幫兒子換新尿布後，兒子都會「秒大便」讓她又要再清一次，神秘的都市傳說屢屢發生，讓她很傻眼。對此許多爸媽都安慰她不孤單，同時紛紛表示，正是因為環境變舒服，寶寶自然就能更順暢解放了。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」中抱怨兒子，她表示每次都想要等兒子大便之後再換尿布，然而等著等著，尿布都已經濕成一大包了，兒子就是沒有上大號。

請繼續往下閱讀...

「氣死我了！」沒想到等她一換好乾淨的尿布，兒子彷彿跟她唱反調一樣秒拉下去，即便萬般不願，她也得乖乖再重複一次換尿布的動作，讓她忍不住大嘆「真的被我兒子打敗！」

▲嬰兒,母嬰,尿布,爬行,親子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲剛換完新尿布孩子才大便，又要馬上換掉，不免讓爸媽覺得有點可惜。（圖／取自pakutaso）

貼文一出，許多爸媽都表示有一樣的困擾，「我女兒也是」、「我家的也是，原來我不孤單」、「深有同感」、「至少不是洗澡的時候在浴缸拉屎」、「會習慣的」、「我是怕炸屎才先換，結果換好大了也是炸」、「我兒子也是，而且還會先大一半，換了尿布再大一半」。

其他爸媽則認為，小朋友和大人一樣，當然更喜歡在乾淨的環境上廁所，「你會去滿間屎尿沒沖的廁所拉屎嗎」、「跟我只在乾淨的馬桶拉屎一樣概念」、「正常，乾爽比較好大」、「在乾淨的布布上才好大，選我正解」。

事實上關於嬰幼兒的「都市傳說」還真不少，先前就有媽媽發現每次孩子喝完奶，奶瓶都會剩下約30cc的量，「30cc喝完就會拉肚子嗎，還是這30cc喝完奶瓶會爆炸？」

而根據本站新聞《新手媽餵奶！驚見「泡多少都剩30cc」神秘現象　眾媽共鳴…釣出神人解密》中指出，有網友認為因為奶量剩下一點點時壓力會比較大，小朋友不好出力，再加上可能已經喝飽了，就不會把奶喝完。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
颱風麥德姆估今晚生成！水氣往北漂　氣象局示警：周三「2地區」
撞死興大生「小夫」背景曝光！曾綁架「要命小方」之子勒贖500
正妹當講師吸金4億元　幹部名單驚見「本土劇演員」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園檳榔攤傳來「清脆掌聲」　他外送炸雞苦等10分鐘喊：熊貓…後續曝光

「超大咖天后」零偽裝玩撈金魚！網一看嗨翻：在哪個夜市

女兒在松機被「金髮萌妹」摸臉　一張「伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

屋主買車位「驚見2孔蓋」…過來人「曝作用」狂勸退：會很慘！

影／有空桌不坐！客「硬選髒桌」叫人收碗盤　店員忙翻納悶...細心消費者解答了

星宇新機抵台航管音檔曝！塔台超暖喊「Welcome Home」　網淚：有洋蔥

颱風麥德姆估今晚生成！水氣往北漂　氣象局示警：周三「2地區」防豪雨

2020脊梁山脈旅遊年　觀光局主推「5大山脈」經典遊程...玩過了沒？

原是社福求助者　「見苦知福」成為弱勢幫助者

孩差2歲狂吵架！長輩曝「臍帶真相」　二寶媽聽傻：乾掉像鼻屎的東西

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

颱風麥德姆估今晚生成！水氣往北漂　氣象局示警：周三「2地區」防豪雨

2020脊梁山脈旅遊年　觀光局主推「5大山脈」經典遊程...玩過了沒？

原是社福求助者　「見苦知福」成為弱勢幫助者

孩差2歲狂吵架！長輩曝「臍帶真相」　二寶媽聽傻：乾掉像鼻屎的東西

爸背嫩嬰吃飯！低頭一看「光頭辣辣」萬人笑慘...苦勸：絕不能吃湯麵

台灣風景神剪接　韓國攝影師「來去總統府住一晚」影片完整曝光

ETtoday新聞雲8周年慶生　10月30日11點50分準時直播！

閨蜜團2天1夜露營！4張「安娜時尚封面照」超殺　神秘儀式網讚爆：太懂玩了

剛換完尿布必秒炸屎！都市傳說屢應驗...媽厭世擦屁　過來人神比喻曝正解

阿聯酋航空A380再拓航點　飛「埃及開羅」全程爽搭雙層豪華客機

12強／日職頂尖球員提升古巴戰力　教頭：成績會更好

尼克40年首人！探花巴瑞特19分15籃板5助攻　雷槍看好八村壘大成功

李汶翰上網偷問「該不該跟女同學交往」　媽媽一開電腦發現！聰明回答被推爆

約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩　一問是自己人竟丟包醫院

救命啊～毛球衝到家裡求救！2黃狗一看「門口霸氣貓」嚇得急煞車

Panasonic最新日製冰箱主打「急凍結」　和牛、海鮮更美味

愛爾蘭辦公室需求超越10年平均2萬坪　「電信科技業最貪吃」愛落腳郊區

一早上工「當然不會睡到中午」！陳其邁報喜：Google 260億投資案過關

俄國駭客消除冬奧禁藥紀錄　魚叉式網路釣魚運用最廣

折手不會得關節炎！專家曝「1部位」恐長期傷害...你也愛喀喀聲？

生活熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

鳳山超商出現包裹山！　網：原來是大賣場

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

北東變天了「周三起2縣市防大雨」　颱風最快今生成

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

飢渴妹狂求約約：很久沒有了　原PO打槍

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

台灣虎航3張圖洩露要開「新航點」

月薪70-80K！華航宣布11月招空服員

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

Welcome Home！星宇新機抵台航管音檔曝光

更多熱門

相關新聞

手中號碼牌56→60！大媽搶完嗆：跟別人換

手中號碼牌56→60！大媽搶完嗆：跟別人換

一名女網友今天到台銀辦事，在填寫單子的過程中，有位紅衣大媽突然伸手，抽走她手上的號碼牌，除了堅持不肯還外，甚至厚臉皮嗆，「自己再去跟別人換。」離譜行徑惹怒大票網友，許多人紛紛罵道，「人不要臉天下無敵。」

3月收1500元！幼兒園推電子聯絡簿

3月收1500元！幼兒園推電子聯絡簿

防盜器有機關！氣質妹苦笑「不能回店家」

防盜器有機關！氣質妹苦笑「不能回店家」

樓上吵翻！她上樓送「平安符」鄰居秒安靜

樓上吵翻！她上樓送「平安符」鄰居秒安靜

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

關鍵字：

尿布尿片大便爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面