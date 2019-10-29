剛換完尿布必秒炸屎！都市傳說屢應驗...媽厭世擦屁　過來人神比喻曝正解

▲尿布。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友抱怨，每次她幫兒子換新尿布後，兒子都會「秒大便」讓她又要再清一次，神秘的都市傳說屢屢發生，讓她很傻眼。對此許多爸媽都安慰她不孤單，同時紛紛表示，正是因為環境變舒服，寶寶自然就能更順暢解放了。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」中抱怨兒子，她表示每次都想要等兒子大便之後再換尿布，然而等著等著，尿布都已經濕成一大包了，兒子就是沒有上大號。

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「氣死我了！」沒想到等她一換好乾淨的尿布，兒子彷彿跟她唱反調一樣秒拉下去，即便萬般不願，她也得乖乖再重複一次換尿布的動作，讓她忍不住大嘆「真的被我兒子打敗！」

▲剛換完新尿布孩子才大便，又要馬上換掉，不免讓爸媽覺得有點可惜。（圖／取自pakutaso）

貼文一出，許多爸媽都表示有一樣的困擾，「我女兒也是」、「我家的也是，原來我不孤單」、「深有同感」、「至少不是洗澡的時候在浴缸拉屎」、「會習慣的」、「我是怕炸屎才先換，結果換好大了也是炸」、「我兒子也是，而且還會先大一半，換了尿布再大一半」。

其他爸媽則認為，小朋友和大人一樣，當然更喜歡在乾淨的環境上廁所，「你會去滿間屎尿沒沖的廁所拉屎嗎」、「跟我只在乾淨的馬桶拉屎一樣概念」、「正常，乾爽比較好大」、「在乾淨的布布上才好大，選我正解」。

事實上關於嬰幼兒的「都市傳說」還真不少，先前就有媽媽發現每次孩子喝完奶，奶瓶都會剩下約30cc的量，「30cc喝完就會拉肚子嗎，還是這30cc喝完奶瓶會爆炸？」

而根據本站新聞《新手媽餵奶！驚見「泡多少都剩30cc」神秘現象 眾媽共鳴…釣出神人解密》中指出，有網友認為因為奶量剩下一點點時壓力會比較大，小朋友不好出力，再加上可能已經喝飽了，就不會把奶喝完。

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