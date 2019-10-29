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孝女顧中風母20年...弟不滿家產分配！膠帶綑綁爆揍再注射神秘針

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▲太平賴姓男子不滿姐姐對家產分配不公，憤而毆打，6小時後落網。（圖／民眾提供）

▲賴姓男子不滿家產分配不公，竟憤而毆打姊姊。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區一名賴姓男子不滿家產分配問題，28日竟撂2名友人到姐姐的住處鬧事，先是利用膠帶綑綁姊姊及姊夫一頓爆打，接著又對姊夫注射不明藥物後離開現場。事後賴男姊姊夫妻倆奪門而出大喊救命。據了解，賴男姊姊相當孝順，母親中風1、20年來都是她在照顧，孰料，弟弟為了錢竟動手傷她。

據了解，賴男母親2018年去世，留下3棟市值分別超過千萬元的透天厝，賴姓姐弟倆曾因財產分配問題爭執不休了一段時間，沒想到賴男28日下午竟因此撂了2名友人前往姊姊振福路的住家談判，雙方一言不合發生激烈衝突，賴男等人隨即拿出膠帶綑綁姊姊及68歲的林姓姊夫，並出手爆揍2人，又掏出針筒對姊夫猛打3針，這才甘願離開現場。

賴男姊姊、姊夫見狀隨即奪門而出，在路邊高喊「救命」。鄰居聽聞呼救聲趕緊打電話報案，所幸2人皆無生命危險。據悉，賴男母親自中風後，長達1、20年的時間都由賴男姊姊照料，如今弟弟竟因家產問題，與家人撕破臉，令人不勝唏噓。

案發後6小時，警方透過路口監視器沿路追查，最後在中和街邊發現坐在車內的賴男，隨即將他帶回派出所，訊後依傷害、妨害自由、侵入住宅等罪將他移送法辦。

越想越不對勁！

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