14家庭求救！越南「加速釐清39凍屍國籍」　呼籲交出失蹤者照片

▲當局雖未證實死者國籍，越南民眾卻已向受難者致哀。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

越南副外長阮國強（Nguyen Quoc Cuong）29日告訴《路透社》，當局正加快速度，試圖盡快釐清英國貨車凍屍案中39名死者的國籍、身分。他說明，罹難者的國籍尚未經過官方確認，越南與英國會趕緊給出答案。

阮國強29日在越南榮市（Vinh）一場會議期間表示，官方還未證實死者國籍，越南以及英國將加快速度辨識屍體的身分，但他還沒辦法給出最後期限。

越南政府28日表示，已收到英國警方給予4名死者的相關文件，展開進一步核實。英國法庭28日還得知，有一個跨國集團涉入走私活動，卡車司機則面臨過失殺人罪以及販運人口的指控。

英國艾塞克斯郡（Essex）一輛冷凍貨櫃卡車23日凌晨被發現藏有39具屍體，當地警方最初認定死者全為中國公民，不過案情出現變化，有不少來自義安省（Nghe An）、河靜省（Ha Tinh）的越南家庭猜測死者中可能有自己的親人。

根據《路透社》所掌握的文件，義安省當局已呼籲有疑慮的家庭，可以交出失蹤人口的照片與身分證明副本，以便核對身分。越南外交部28日晚間透過聲明指出，已收到來自14個家庭的訊息，他們的親人在前往英國時失聯。

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