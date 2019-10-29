夜市抵用券回收不到三成　沈榮津：需有消費、有核銷才能統計

▲ 經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）

記者李瑞瑾／台北報導

夜市抵用券上路至今已1個多月，目前發出182萬張，但只回收了47萬張，使用率不到三成，經濟部長沈榮津今（29）日對此表示，除了要有消費之外，還需要去核銷換現金，「可能是人家就已經有消費，但還沒核銷換現金回來」。

沈榮津說明，夜市抵用券發出是發給旅宿業者，但旅宿業者是需要有人住宿，才能將券發給消費者；消費者也必須要到夜市使用抵用券，使用完後才會由攤商拿至夜市自治會換成現金，因此必須要有消費並核銷才能夠有使用統計。

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沈榮津說，這部分會請中辦同仁要跟各縣市夜市自治會關心，因為有些是已有消費、需要中辦去核銷、拿現金去把抵用券收回來，「很可能是人家就已經有消費但還沒核銷換現金回來」。

對於與夜市方面的聯繫溝通，沈榮津表示，有請專案辦公室隨時掌握夜市自治會的反映。比如需要中辦早一點帶著現金去核銷，因為在夜市工作的攤商是希望現金入袋，現在有些自治會還可以代墊現金、回收抵用券，沈榮津說，希望辦公室可以跟自治會多聯繫，多了解有哪些需要改善、配合的，讓大家共創雙贏。

沈榮津表示，夜市抵用券主要就是要促進觀光、帶動消費、擴大內需。實際去夜市觀察，一個客戶拿了200元抵用券，出去不會消費剛好200，至少會是三倍，因此預計投入5.8億，大概會創造商機17.4億元。

對於抵用券是否會有下一波的發放，沈榮津說，「會持續觀察、隨時檢討，如果很熱絡我們再看之後要怎麼處理。」