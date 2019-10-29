蔡壁如上周玉蔻節目大和解　柯文哲冷回：你抱她幹什麼

記者楊亞璇／台北報導

北市府顧問蔡壁如29日上名嘴周玉蔻的節目，兩人一抱泯恩仇，蔡壁如更指，市長柯文哲正在佈局2024選總統。北市議員秦慧珠29日質詢問柯文哲說，蔡壁如去上周玉蔻節目，與她擁抱化解恩怨，是覺得開心還是噁心？柯文哲先是碎念說，「怎麼可能」，隨後看了蔡壁如一眼反問「你抱他幹什麼？」

▲台北市議會市政總質詢，市長柯文哲、市府顧問蔡壁如。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲表示，目前沒有上周玉蔻節目的計畫，對於蔡壁如爆料2024佈局，柯說，講那幹什麼，回去再問她到底講什麼。蔡壁如強調，柯文哲不知道他去上周玉蔻的節目，周玉蔻不是市長宿敵，只是沒有往來。柯文哲則說，他有替她作證，「你為什麼跟她有恩怨，我也不曉得，有恩怨的是她不是我」。



事實上，2017年時周玉蔻頻頻上政論節目打柯，蔡壁如LINE周玉蔻說「罵柯文哲讓妳覺得很快樂嗎？」，還說「在電視上那表情很可怕，妳是美女，皺紋突然冒出來，很可怕。小心保養。」讓周玉蔻氣得回嗆「神經病，你口不擇言」、「怕了嗎？小心坐牢」、「你要保重呀」，雙方你來我往，砲火猛烈。



蔡壁如解釋，今天周玉蔻說LINE有解釋LINE不知道是誰傳的。未料柯文哲竟碎念說，「你有沒有說不是你傳的，媽的才不相信」。

對於上午爆料柯文哲2024要參選總統，蔡壁如指出，有30%的選民都不知道怎麼投票，這一兩天跟柯粉、幕僚談到，總是要有這個夢想，有夢最美。柯文哲直言，睡飽比較重要，拜託2020還沒選就想2024，國家會翹掉。至於2024鴻海創辦人郭台銘會幫忙嗎？柯文哲說，從來沒有談過，討論太遠了，從來沒有談過。

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