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「新女力崛起」提升新住民就業率　桃園補助僱主1年13.2萬

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▲桃園市政府就業服務處舉辦「女力崛起-就業新力量聯繫會報暨雇主座談會」。（圖／桃園市府勞動局提供）

▲桃園市政府就業服務處舉辦「女力崛起-就業新力量聯繫會報暨雇主座談會」。（圖／桃園市府勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助女新住民就業率增加僱主僱用機會，桃園市政府就業服務處推出僱用獎助每月11000元連續12個月、職場學習及再適應計畫及臨時工作津貼等促進就業措施，致力於營造女性友善就業環境，同時輔導、補助雇主設置哺集乳室及辦理托兒設施或措施，鼓勵企業持續推動女性友善職場，以提升女性勞動參與率。

▲楊慧青理事長分享新住民女力崛起的就業優勢。（圖／桃園市府勞動局提供）

▲楊慧青理事長分享新住民女力崛起的就業優勢。（圖／桃園市府勞動局提供）

桃園市政府就業服務處29日舉辦「女力崛起-就業新力量聯繫會報暨雇主座談會」，逾50位企業雇主及新住民團體代表與會交流。邀請新移民女性關懷協會理事長楊慧青以「新女力新優勢力-淺談新住民女力崛起的優勢」為主題，分享新住民具有語言就業優勢及新南向政策熟知當地環境，提升雇主進用動機，增進企業僱用意願；此外，亦邀約信義企業集團倫理長兼任人資長楊百川，分享企業推動女性友善職場經驗及具體措施，幫助企業留住人才，增進企業建構女性友善職場。本次會議結合產、政、民間團體等三方交流互動、充分溝通，協助企業雇主解決人力需求問題，同時促進女性勞動力再就業。

桃園市政府就業服務處表示， 依據內政部移民署資料顯示，截至108年8月底，台灣新住民總人數已達55萬1,784人，其中以大陸地區新住民人口數最多，佔62.73%，其次為越南及印尼，分別佔19.52%及5.49%，桃園市有近6萬名新住民人口，且為6都中新住民人口比例最高。另根據勞動部統計資料顯示，女性勞參率由100年之49.97%，至108年8月已逐年提升至51.36%，惟與同期男性勞參率67.32%相較，女性勞參率仍遠低於男性。

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