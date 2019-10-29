政府投8億元補助大型農機　帶領台灣農業走向智慧自動化

▲蔡英文總統29日指出，政府投入八億元經費，補助農民購買大型農機，帶領台灣農業走向智慧自動化。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統29日主持「全國農業機械耕作服務協會聯合會大型農機應用發表會」時表示，在政府與農民密切合作下，去年台灣農產品出口金額突破54億美元，創下20年新高，農產外銷要更進一步，需要有功能強大的農機協助提升競爭力，政府已規劃投入8億元補助農民購買大型農機，政府的責任就是帶領國內農業走向智慧化、自動化升級。

蔡英文指出，幾十年來，台灣農業持續面臨各種挑戰，但也不斷進步中，在政府與農民密切合作下，2018年台灣農產品出口金額突破54億美元，創下20年來新高，且持續開拓新市場，台灣芭樂今年更首度打入美國市場，農產外銷要更進一步，需要有功能強大的農機協助提高競爭力，政府的責任就是帶領國內農業走向智慧化、自動化升級。

▲蔡英文總統29日主持全國農機協會大型農機發表會，各式大型農機進場展示。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文強調，政府已投入8億元經費，補助農民購買曳引機、收穫機等重點機種，新型曳引機不僅馬力大幅提高，還附帶噴藥、施肥等功能，讓機具用途更加廣泛，這項補助計畫將成為農機補助制度最後一塊拼圖，政府與農民共同攜手，讓台灣農業在國際上繼續打響品牌。

鄭文燦說，國內存在農業缺工問題，必需仰賴先進機械與自動化生產補足人力缺口，考量大型農機成本高昂，政府規劃投入8億元經費，補助農民購置大型農機，帶領台灣農業發展邁入嶄新階段。

▲在桃園農改場舉行的全國農機耕作協會大型農機發表會上，各式大型農機等候進場。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦還提到，桃園是北台灣農業生產重鎮，稻米品質優良，今年一舉獲得全國評比亞軍與季軍肯定，為加快農業技術升級，桃園升格後，逐年增加農機補助經費，每年編列5200萬元以上農機補助預算，截至目前，已補助本市農民購買5681台農機，其中大型農機857台，讓農民耕作更無後顧之憂。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►男盜女帳號取性愛片 「以片養片」再與145人交換「愛愛片」

►韓國瑜形容兩岸關係「爸爸與王Ｘ蛋」 蔡英文回批：用語輕浮

►桃園又見熊貓外送員車禍 她突左轉！後方騎士煞車不及撞倒