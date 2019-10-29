前男友「去世2年」！　她晃過餐廳一看...竟遇「死人」在打工

▲男女分手示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

澳洲一名女子蕾切爾（Rachel）18歲時，與一名酒吧廚師交往，兩個人度過了一段美好的日子，不過就在分手後沒多久，她突然無法聯絡上前男友，更被前男友的媽媽告知「兒子已經死了」；2年後，她與朋友再度回到家鄉，但卻驚訝的發現，這名已經過世的前男友竟然「活著」出現在一間餐廳裡打工，讓她感到十分傻眼。

根據《太陽報》報導，蕾切爾18歲時，與家鄉一名在酒吧工作的廚師交往，當時的她將男友形容為「真的很好」的人；不過這段看似美好的戀情卻在後來開始變質，蕾切爾的男友在失業之後，開始伸手向她借錢，金額更高達數百英鎊。

一開始蕾切爾的男友都有還錢，沒想到幾個月後兩人分手時，男友卻拒絕歸還剩下的金額，並開始不回訊息。奇怪的事情就是從這裡開始，蕾切爾男友的朋友告訴她，男子家中的家具開始不見，感到奇怪的她連絡了前男友的母親，最初是得到男友生病到昆士蘭州進行復健的回答，最後又收到男友已經死了的消息。

蕾切爾說，現在回想起來，這整件事情真的很愚蠢，但是當時的她沒有理由去懷疑；如果一名媽媽告訴別人自己的兒子已經死亡，應該也不會有人提出要看死亡證明的要求。但謎底在2年後終於被解開了，蕾切爾與朋友回到家鄉，卻意外在一間餐廳裡發現正在打工的「前男友」，這人不但沒有死掉，還好好的活著在賺錢。

當天晚上，蕾切爾連絡上了前男友的媽媽，原本是想要問清楚事情的她，莫名其妙遭到前男友媽媽抱怨，因為她的出現引起騷亂，兒子遭到餐廳開除。感到傻眼到爆炸的蕾切爾，至今仍然沒辦法搞清楚事情的來龍去脈，現在她最大的願望就是，可以跟「前男友」面對面坐下來交談，以釐清自己的疑問。