　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鼻子注意！大陸沙塵暴來了　鄭明典：北台灣今晚落塵明顯

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼沙塵前緣看得見。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲證明點在臉書發文表示，沙塵前緣看得見。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者許展溢／台北報導

中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO文表示，大陸東部沿海明顯有沙塵暴南下跡象，且用動畫看已經可以看到沙塵在衛星影像中長什麼樣子，目前沙塵前緣到馬祖了，今晚北台灣可能會出現明顯的落塵。

鄭明典昨天在臉書提醒有沙塵暴，動畫能看出明顯沙塵飄移現象，且配合現在的天氣型態，沙塵可能就會飄到台灣上空，不少網友留言說，慘了又要影響健康，鼻子要包水餃了，直喊「沙塵暴不要來」。今（29日）下午鄭明典在臉書上PO出2張圖表示，沙塵前緣已經看得見，並建議看動畫，可以看看沙塵在衛星影像中長什麼樣子。不用動畫，有時很難分辨飄浮的沙塵和背景色彩，並說沙塵前緣已經到馬祖，今晚北台灣落塵可能會比較明顯。

請繼續往下閱讀...

▲▼沙塵前緣看得見。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典說沙塵前緣已經到馬祖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

環保署表示，這波沙塵28日在大陸內蒙地區觀測PM10小時濃度達1000微克/立方公尺，29日往南影響至南京及上海一帶，PM10小時濃度達400微克/立方公尺。沙塵隨東北風南下將於30日凌晨起，由北向南影響我國空氣品質。預估北部地區PM10小時濃度將達150微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，影響程度因降雨強度而有所變化。

環署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

ET快訊
女童上課被罰「10下伏地挺身」　痛苦做完竟下半身癱瘓
車模大秀核彈級豪乳　「手扯布料」拍照狂露點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿聯酋航空A380再拓航點　飛「埃及開羅」全程爽搭雙層豪華客機

鼻子注意！大陸沙塵暴來了　鄭明典：北台灣今晚落塵明顯

台銀辦事！她資料填一半「手中號碼牌56→60」　大媽硬搶吼：自己跟別人換

雨來了！東北風帶進水氣　北北基3縣市持續大雨特報

「毛茸茸小白鼻」喪命！獅山古道2週驚見10多隻倒地橫屍　胸部多有穿刺傷

手還能動就是活著！他肌肉萎縮仍「努力學設計」在家接案：不要想不能做的事

幸福！宜蘭12所小學師生免費喝豆奶　羅東農會「阿莎力」供應

星宇首架A321neo快閃出沒上空！　「北高往返訓練」起降時間表出爐

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　農糧署：因為不夠用

南下吃喜酒！他驚揭「雙北外奇妙現象」...普通家庭都有大咖現身　內行解答

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

阿聯酋航空A380再拓航點　飛「埃及開羅」全程爽搭雙層豪華客機

鼻子注意！大陸沙塵暴來了　鄭明典：北台灣今晚落塵明顯

台銀辦事！她資料填一半「手中號碼牌56→60」　大媽硬搶吼：自己跟別人換

雨來了！東北風帶進水氣　北北基3縣市持續大雨特報

「毛茸茸小白鼻」喪命！獅山古道2週驚見10多隻倒地橫屍　胸部多有穿刺傷

手還能動就是活著！他肌肉萎縮仍「努力學設計」在家接案：不要想不能做的事

幸福！宜蘭12所小學師生免費喝豆奶　羅東農會「阿莎力」供應

星宇首架A321neo快閃出沒上空！　「北高往返訓練」起降時間表出爐

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　農糧署：因為不夠用

南下吃喜酒！他驚揭「雙北外奇妙現象」...普通家庭都有大咖現身　內行解答

清純白皙妹穿「超低胸開衩裙」直播！一坐下「三角洲」險露...網全暴動了

加州野火進逼！蓋蒂博物館：藏品「非常安全」不須撤離

中信盃黑豹旗／東港獨有通勤載具　小琉球學生搭船上學

黃瀞瑩站台挨轟行政不中立　柯文哲：下班時間可以

獨／女歌手唱到一半遭台下怒砸玻璃杯！　「杯子擦過耳朵」轉頭一看...樂手滿臉鮮血

孝女顧中風母20年...弟不滿家產分配！膠帶綑綁爆揍再注射神秘針

中信盃黑豹旗／二信高中連續4年「一輪遊」　教練提2大關鍵

回國一下飛機就上銬！立領哥變通緝犯　怒譙車商「講跟做都不一樣」

iPhone Deep Fusion哪裡神？快速實拍比較給你看

《悶鍋》班底合體！郭子乾自爆NG36次「遭痛打」

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

鳳山超商出現包裹山！　網：原來是大賣場

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

北東變天了「周三起2縣市防大雨」　颱風最快今生成

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

飢渴妹狂求約約：很久沒有了　原PO打槍

台灣虎航3張圖洩露要開「新航點」

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

Welcome Home！星宇新機抵台航管音檔曝光

月薪70-80K！華航宣布11月招空服員

更多熱門

相關新聞

颱風麥德姆估今晚生成！2地區防大雨

颱風麥德姆估今晚生成！2地區防大雨

又有颱風將生成！氣象局指出，目前位於南海的熱帶性低氣壓估今（29）日晚間有望發展成颱風「麥德姆」，未來將往越南方向移動。受準麥德姆影響，風向改變後將為台灣帶來東水氣，宜蘭、花蓮周三雨會更多，有局部大雨發生可能。

人民銀行望成為全球第一發行數位貨幣央行

人民銀行望成為全球第一發行數位貨幣央行

北東變天了「周三起2縣市防大雨」　颱風最快今生成

北東變天了「周三起2縣市防大雨」　颱風最快今生成

三星擬委託中國企業製造6000萬支智慧手機！

三星擬委託中國企業製造6000萬支智慧手機！

台東觀星最美　劉櫂豪要求氣象局配合助觀光

台東觀星最美　劉櫂豪要求氣象局配合助觀光

關鍵字：

落塵沙塵暴氣象局鄭明典大陸東部沿海馬祖北台灣

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

偶像和素人「第一次見面就上床」

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面