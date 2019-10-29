鼻子注意！大陸沙塵暴來了　鄭明典：北台灣今晚落塵明顯

▲證明點在臉書發文表示，沙塵前緣看得見。（圖／翻攝鄭明典臉書）



記者許展溢／台北報導

中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO文表示，大陸東部沿海明顯有沙塵暴南下跡象，且用動畫看已經可以看到沙塵在衛星影像中長什麼樣子，目前沙塵前緣到馬祖了，今晚北台灣可能會出現明顯的落塵。

鄭明典昨天在臉書提醒有沙塵暴，動畫能看出明顯沙塵飄移現象，且配合現在的天氣型態，沙塵可能就會飄到台灣上空，不少網友留言說，慘了又要影響健康，鼻子要包水餃了，直喊「沙塵暴不要來」。今（29日）下午鄭明典在臉書上PO出2張圖表示，沙塵前緣已經看得見，並建議看動畫，可以看看沙塵在衛星影像中長什麼樣子。不用動畫，有時很難分辨飄浮的沙塵和背景色彩，並說沙塵前緣已經到馬祖，今晚北台灣落塵可能會比較明顯。

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▲鄭明典說沙塵前緣已經到馬祖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

環保署表示，這波沙塵28日在大陸內蒙地區觀測PM10小時濃度達1000微克/立方公尺，29日往南影響至南京及上海一帶，PM10小時濃度達400微克/立方公尺。沙塵隨東北風南下將於30日凌晨起，由北向南影響我國空氣品質。預估北部地區PM10小時濃度將達150微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，影響程度因降雨強度而有所變化。

環署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。