台東前市長陳建閣涉吸金遭約談　招攬泰國地產投資4億元保證獲利

▲瑞傑公司宣傳泰國即將建設高鐵，不動產投資前景可期。（圖／翻攝瑞傑國際地產公司臉書）

記者劉昌松／台北報導

在臉書招攬投資泰國不動產的瑞傑國際地產公司，因涉嫌保障投資前2年獲利1成，事後卻有投資人血本無歸，估計有200人受騙，吸金達4億元，台北地檢署29日指揮調查局台北市調處，搜索瑞傑辦公室等14個地點，並約談包括台東市前市長陳建閣在內7名被告到案，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

瑞傑國際地產公司的臉書，在日前還張貼了泰國高鐵示意圖，宣傳「泰國內閣批准連接曼谷廊曼機場、素萬那普機場和芭堤雅附近烏塔堡機場的高速鐵路項目」，塑造泰國不動產前景可期的印象，不過檢調獲報，這可能只是一種宣傳吸金手法。

▲台東市前市長陳建閣涉4億元吸金案遭約談。（圖／翻攝陳建閣臉書）

檢調懷疑，瑞傑從2016年開始，打著保證獲利的口號，招攬民眾把資金投入泰國不動產，每單位約100萬元至200萬元，保證投資前2年獲利10%，但有投資人沒收到紅利，連本錢也拿不回來。

檢調接獲檢舉後持續蒐證告一段落，29日兵分14路發動搜索，並約談瑞傑公司前後任負責人王際平、林西田、陳建閣等7名被告，其中陳建閣曾任台東市長，另有2名證人也到案協助釐清案情。

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