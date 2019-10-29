　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東前市長陳建閣涉吸金遭約談　招攬泰國地產投資4億元保證獲利

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼瑞傑公司臉書張貼泰國高鐵預想圖，宣傳該國房地產投資前景。（圖／記者劉昌松翻攝瑞傑國際地產公司臉書）

▲瑞傑公司宣傳泰國即將建設高鐵，不動產投資前景可期。（圖／翻攝瑞傑國際地產公司臉書）

記者劉昌松／台北報導

在臉書招攬投資泰國不動產的瑞傑國際地產公司，因涉嫌保障投資前2年獲利1成，事後卻有投資人血本無歸，估計有200人受騙，吸金達4億元，台北地檢署29日指揮調查局台北市調處，搜索瑞傑辦公室等14個地點，並約談包括台東市前市長陳建閣在內7名被告到案，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

瑞傑國際地產公司的臉書，在日前還張貼了泰國高鐵示意圖，宣傳「泰國內閣批准連接曼谷廊曼機場、素萬那普機場和芭堤雅附近烏塔堡機場的高速鐵路項目」，塑造泰國不動產前景可期的印象，不過檢調獲報，這可能只是一種宣傳吸金手法。

▲▼ 台東市前市長陳建閣。（圖／記者劉昌松翻攝陳建閣臉書）

▲台東市前市長陳建閣涉4億元吸金案遭約談。（圖／翻攝陳建閣臉書）

檢調懷疑，瑞傑從2016年開始，打著保證獲利的口號，招攬民眾把資金投入泰國不動產，每單位約100萬元至200萬元，保證投資前2年獲利10%，但有投資人沒收到紅利，連本錢也拿不回來。

檢調接獲檢舉後持續蒐證告一段落，29日兵分14路發動搜索，並約談瑞傑公司前後任負責人王際平、林西田、陳建閣等7名被告，其中陳建閣曾任台東市長，另有2名證人也到案協助釐清案情。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

分居4年妻生子報戶口　「乾哥」陪產簽名涉通姦…孩子早夭無法比對DNA

警「看到IG正妹忍不住」偷查個資　賠50萬求和解不成...慘遭起訴

陳情「法學議員關說涉詐醫師復職」　律師議員苗博雅怒控妨害名譽

ET快訊
女童上課被罰「10下伏地挺身」　痛苦做完竟下半身癱瘓
車模大秀核彈級豪乳　「手扯布料」拍照狂露點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市20年累積未破重大刑案510件　市警局：已重啟冷案調查

蔡英文民調雖高「賭盤不看好！」　從讓韓國瑜80萬票縮到30萬

孝女顧中風母20年...弟不滿家產分配！膠帶綑綁爆揍再注射神秘針

回國一下飛機就上銬！立領哥變通緝犯　怒譙車商「講跟做都不一樣」

偷摸女性大腿！　癡漢「卡油」手律曝　「ABC」口訣護身

台64小黃拋錨路中　運將打開後車廂想拿三角錐…遭後方小貨車撞飛

男2度變裝闖雜貨店！下秒掏棒對店員「啪啪啪」　她嚇到躲進倉庫顫抖報警

興大生遭賓士撞死之謎！肇事男看一眼後拔腿跑　車主喊冤：車是「小夫」開的

總統大選前掃蕩地下賭盤　警逮1700人扣2372萬賭資

台東前市長陳建閣涉吸金遭約談　招攬泰國地產投資4億元保證獲利

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

北市20年累積未破重大刑案510件　市警局：已重啟冷案調查

蔡英文民調雖高「賭盤不看好！」　從讓韓國瑜80萬票縮到30萬

孝女顧中風母20年...弟不滿家產分配！膠帶綑綁爆揍再注射神秘針

回國一下飛機就上銬！立領哥變通緝犯　怒譙車商「講跟做都不一樣」

偷摸女性大腿！　癡漢「卡油」手律曝　「ABC」口訣護身

台64小黃拋錨路中　運將打開後車廂想拿三角錐…遭後方小貨車撞飛

男2度變裝闖雜貨店！下秒掏棒對店員「啪啪啪」　她嚇到躲進倉庫顫抖報警

興大生遭賓士撞死之謎！肇事男看一眼後拔腿跑　車主喊冤：車是「小夫」開的

總統大選前掃蕩地下賭盤　警逮1700人扣2372萬賭資

台東前市長陳建閣涉吸金遭約談　招攬泰國地產投資4億元保證獲利

奧原希望首登球后福州站面臨保分　戴資穎小滑至第2有機會重返

北市20年累積未破重大刑案510件　市警局：已重啟冷案調查

招牌雞排鮮嫩多汁！高雄超罪惡鹹酥雞　還有必吃酥香蛋餅皮

自費流感疫苗現搶打潮　供貨時程表曝：11月之後還有36萬劑

人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開…悲劇了

深夜從9樓寢室跳下身亡！15歲女死前畫面曝光...抱棉被進老師宿舍　母淚崩

蔡英文民調雖高「賭盤不看好！」　從讓韓國瑜80萬票縮到30萬

清純白皙妹穿「超低胸開衩裙」直播！一坐下「三角洲」險露...網全暴動了

加州野火進逼！蓋蒂博物館：藏品「非常安全」不須撤離

中信盃黑豹旗／東港獨有通勤載具　小琉球學生搭船上學

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

社會熱門新聞

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

驚悚撞擊畫面曝　興大生遭白賓士爆撞亡

香奈兒告寶雅求償300萬　免賠確定

虐貓閻王投案原因　走投無路想輕生

賓士撞死興大生　駕駛嚇傻逃跑

虐貓閻王改限制住居　再爆加入虐貓群組

偷看手機發現被劈腿　他泡完溫泉送小三下黃泉

變態男虐死9貓後神隱　手機雲端竟存百張影照

獨／聯結車鋼捲掉路面　騎士驚逃

日租套房滿是呻吟聲　+500再來一發

警破門見「暗黑王心凌」騎在上面

興大生遭白賓士撞死　爸淚：前程都毀了

更多熱門

相關新聞

短髮三寶妹雙手穿內衣用兩腳開車

短髮三寶妹雙手穿內衣用兩腳開車

泰國網路近日瘋傳一段影片！一名短髮妹在開車途中，完全沒握著方向盤，雙手顧著「穿內衣」，只用腳來操控煞車和油門，全程似乎還覺得非常有趣，不停的傻笑，讓許多網友都相當傻眼。

警破門見「暗黑王心凌」騎在上面

警破門見「暗黑王心凌」騎在上面

行員機靈聯手南警阻詐280萬元

行員機靈聯手南警阻詐280萬元

悚！女富豪四肢被綁遭「水泥封屍」

悚！女富豪四肢被綁遭「水泥封屍」

「行動電源」未使用卻爆炸竄20公分火光

「行動電源」未使用卻爆炸竄20公分火光

關鍵字：

吸金不動產海外泰國瑞傑陳建閣銀行法保證獲利

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

偶像和素人「第一次見面就上床」

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面