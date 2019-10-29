台灣維新黨推9人參選立委　本土劇演員、鴻海新創前營運長入列

▲台灣維新黨立委參選人提名大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣維新黨投入2020大選目標進軍國會，29日召開記者會公布第一波立委名單，較受矚目的包括前鴻海集團新創事業富夢網營運長林泰龍將對上余天，以及前市議員王金山投入嘉義縣第二選區，挑戰民進黨現任立委陳明文。

鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜也現身記者會，代表郭台銘表達祝賀之意。她受訪時表示，台灣維新黨的創黨理念是振興經濟、超越藍綠，跟他們一直以來的理念滿符合的，「只要理念相同一致，符合我們基本原則，我們都會列為是友黨或友軍」，但也強調不會干涉他黨提名，至於未來若要站台、輔選，會進一步評估。

林泰龍則表示，他希望用鴻海的經驗改變三重，並讓社會有企業經營的思維，改變這個國家。參選無需向鴻海創辦人郭台銘報備，也沒有徵詢，這是個人的行為，是自己專業的表現，郭事前也不知道，「期盼未來帶領產業打破鴻海的僵局、藍綠的惡鬥，走出新的藍海。」

▼前鴻海集團新創事業富夢網營運長林泰龍。（圖／記者屠惠剛攝）



台灣維新鼓勵青年參政，第一波九位參選人平均年齡42歲，包括關注工廠安全綠能發展及技職教育26歲的梁雅羿，參選台中市中、西、東、南區參選；創意調酒師陳愷寧參選新北市永和、中和秀山；前民進黨基隆市議員陳志成在基隆市參選。

前嘉義縣縣議員王金山將在嘉義縣山區挑戰民進黨立委陳明文；曾任鴻海集團新創事業富夢網營運長的林泰龍將在新北市三重參選挑戰民進黨立委余天；化學老師曾楷耀在新竹市參選；農家子弟吳文凱在桃園大園、觀音、新屋及楊梅參選；曾出演本土劇「意難忘」、「夜市人生」男主角演員李建輝將在高雄市鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅參選；台灣肚皮舞教母、抗癌超過10年的癌末病人沈宜璇則將在台北市大安區參選。

另外，黨召集人蘇煥智表示，為了擴大政治參與，台灣維新的不分區立委還將開放海選徵才，任期兩年，來推動台灣維新的振興地方經濟和健全社會福利的照顧政策。