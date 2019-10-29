ETtoday新聞雲8周年慶生　10月30日11點50分準時直播！

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》從2011年開站至今已邁入第8年，10月30日舉辦八周年慶生會，同時也是《東森寵物雲商店》1週年慶。今年為慶祝聲林之王榮獲54金鐘「綜藝節目獎」，慶生會以聲林之王概念發想，號召公司同仁一起參加「聲林之王Dress Code」，也特邀聲林一二季選手同台歡慶ETtoday八周年，寵物雲派出8隻超高人氣明星毛孩加入Dress Code行列，活動精彩豐富，東森新聞雲的同仁們卯足全力拚創意，狂賀《ETtoday新聞雲》8歲生日快樂！10月30日11點50分鎖定ETtoday，帶你直擊慶生會現場，與聲林選手同樂，歡度8周年！

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歡慶8周年，ETtoday旗下品牌「Her和她」及「東森寵物雲」推出超狂優惠，「Her和她」下殺38折起，還有2%購物金回饋，活動詳情請上官網查詢；全台第一的連鎖寵物門市「東森寵物雲」也滿一歲囉！11/8~11/28期間，全台48家門市周周抽iphone11！詳情請見東森寵物雲FB。《ETtoday新聞雲》八周年慶生會不僅精心佈置全新背板，活動邀請16位聲林人氣選手及8隻明星萌寵到場同樂，只要觀看直播，在直播Po文留下你想給《ETtoday新聞雲》的祝福，就有機會抽聲林之王簽名海報！10月30日11點50分，鎖定ETtoday直播一起同樂！

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