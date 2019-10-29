年80萬遊客羅東林業文化園區　公開委外招標園內「森美館」

▲年80萬遊客的羅東林業文化園區，公開委外招標園內「森美館」。（圖／羅東林管處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

年80萬遊客的宜蘭羅東林業文化園區，園區有拍網美的懷舊火車，另有各主題展館，很受遊客喜愛。羅東林管處為推動國產材及木育業務政策，要把「森美館」委外招標，要讓「森美館」成為經營木育活動、創作與林業教育推廣的場域。投標截止日為2019年11月14日上午9時整。

羅東林管處表示，坐落於羅東林業文化園區面臨中正北路的「森美館」，昔日為卡車修理工廠辦公室，挑高的日式桁架結構木造空間為其建築特色，目前作為林業特展展示空間及自然教育中心的雨備教室。

但為活絡「森美館」空間之再利用價值，參照「國有公用不動產收益原則」進行公開標租，期能結合民間業者，作為木育活動、創作與林業教育推廣之場域，並提供林業及木育創意產品販售及木育活動體驗之服務。

相關招租公告詳情請上政府採購網財務出租公告(http://web.pcc.gov.tw/opas/arpam/searchArpamByNumNewPublic.do)、林務局羅東林區管理處官方網站(http://luodong.forest.gov.tw)/及台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)查詢，或電洽羅東林區管理處育課(03-9545114分機242)詢問。

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