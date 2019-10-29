　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

老謝買台積電送老母變「傳家寶」　26年6萬元變900萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財信傳媒董事長謝金河（圖／資料照）

財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）這一個多月來，一路攀高，今日又再創股價及市值新高，一度觸及298.5元，市值突破7.7兆元，讓股民們拍手叫好，財信傳媒董事長謝金河也躬逢其盛。《ETtoday》今（29）日致電詢問謝金河表示，他1993年前買2張送給母親，當時股價只有60元，加上台積電有幾年大方配股，目前累積到30多張，換算下來，母親抱緊台積電26年下來，資產達900萬，幾乎快變成「傳家寶」了。

謝金河曾公開發言，分享他買股票送父母的案例。謝金河說，他在1993年分別幫父母親買股票當禮物，當年父親希望他買大安銀行，他以12萬元買下大安銀行股票，爾後大安銀行被台新金控併購，父親手中股票價值只剩24000元。

請繼續往下閱讀...

同時，謝金河當年買2張60元的台積電股票，一共花12萬元，隔年被父親偷偷賣掉一張，因此母親手中只剩下一張台積電股票。

謝金河分析，由於台積電從1992年後，連續12年只配股票、不配現金；直到2004年後到2009年間，開始改為股票、現金都配。2010年以後，則改以配現金股利為主。他購入的1993年，正好是台積電大方配股的盛世。

謝金河說，台積電在台灣的股價直逼300元，已有外資機構又上調至364元；但整體來說，近期台股純看台積電一枝獨秀。

謝金河表示，雖然台積電威力如此強大，但台灣散戶投資人很少賺到台積電的錢。從公開資訊觀測站統計指出，外資持有台積電78.27%，近八成股權在外資手上，幾乎可說是被外資賺走了。若是再加國發基金6.38%，已將近85%，若再把壽險機構加上去，散戶投資人持股不到一成。

謝金河分析，多數人都曾經擁有台積電，但能抱住不賣的很少；包括幫母親偷偷把台積電賣掉的父親也是如此。謝金河想到一位投資理財暢銷作家黃培原所著的「理財聖經」，其核心觀念就是股票可以「隨時買、隨便買、不要賣」。這個法則看起來只有台積電最適用。

ET快訊
女童上課被罰「10下伏地挺身」　痛苦做完竟下半身癱瘓
車模大秀核彈級豪乳　「手扯布料」拍照狂露點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

夜市抵用券回收不到三成　沈榮津：需有消費、有核銷才能統計

台指期再創新高11366點　分析師：人氣指標股表現轉弱須提防

老謝買台積電送老母變「傳家寶」　26年6萬元變900萬

台新街口聯名卡搶市最高回饋8%　綁卡支付隨機返現最高送100%

Alphabet鉅資投入雲端事業　Q3獲利年減23%

新制勞退截至8月底大賺1876億元　勞工明年有望拿到大紅包

台積電股價創歷史新高　台股收盤上漲18點

把握「天時地利人和」好時機　顧立雄爭取開放國內企業在OBU開戶

台灣生技製藥首例！　晟德轉投資東曜啟動香港聯交所上市計劃

勞團稱漁工工會理事長遭宜蘭勞工局打壓　要求監察院彈劾

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

夜市抵用券回收不到三成　沈榮津：需有消費、有核銷才能統計

台指期再創新高11366點　分析師：人氣指標股表現轉弱須提防

老謝買台積電送老母變「傳家寶」　26年6萬元變900萬

台新街口聯名卡搶市最高回饋8%　綁卡支付隨機返現最高送100%

Alphabet鉅資投入雲端事業　Q3獲利年減23%

新制勞退截至8月底大賺1876億元　勞工明年有望拿到大紅包

台積電股價創歷史新高　台股收盤上漲18點

把握「天時地利人和」好時機　顧立雄爭取開放國內企業在OBU開戶

台灣生技製藥首例！　晟德轉投資東曜啟動香港聯交所上市計劃

勞團稱漁工工會理事長遭宜蘭勞工局打壓　要求監察院彈劾

蔡英文民調雖高「賭盤不看好！」　從讓韓國瑜80萬票縮到30萬

清純白皙妹穿「超低胸開衩裙」直播！一坐下「三角洲」險露...網全暴動了

加州野火進逼！蓋蒂博物館：藏品「非常安全」不須撤離

中信盃黑豹旗／東港獨有通勤載具　小琉球學生搭船上學

黃瀞瑩站台挨轟行政不中立　柯文哲：下班時間可以

獨／女歌手唱到一半遭台下怒砸玻璃杯！　「杯子擦過耳朵」轉頭一看...樂手滿臉鮮血

孝女顧中風母20年...弟不滿家產分配！膠帶綑綁爆揍再注射神秘針

中信盃黑豹旗／二信高中連續4年「一輪遊」　教練提2大關鍵

回國一下飛機就上銬！立領哥變通緝犯　怒譙車商「講跟做都不一樣」

iPhone Deep Fusion哪裡神？快速實拍比較給你看

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

財經熱門新聞

新制勞退截至8月底大賺1876億元　勞工明年有望拿到大紅包

日圓匯價再刷新5個月來新低紀錄！　換新台幣5萬多賺到3200元

迎5G商機　元大投信通訊ETF今開募

日圓匯價再創5個月來新低　換新台幣5萬多賺到10碗拉麵

LINE Pay一卡通繳卡費「爆出漏洞」

不告了！台積電與格芯和解

台積電與格芯和解　分析師：不意外

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

老謝買台積電送母　6萬元變900萬

台商匯回資金卡在大陸　財長說話了

台指期再創歷史新高！ 開盤上揚37點...持續推高刷新中

海外網購避稅　海關將查信用卡刷卡資料

台積電格芯和解...股價開盤上漲0.84%　台股早盤再刷新29年新高紀錄

台股連8買　法人看旺後市4大題材

更多熱門

相關新聞

台積電股價創歷史新高　台股收盤上漲18點

台積電股價創歷史新高　台股收盤上漲18點

台股今（29）日開高走低，早盤以11,373點創下29年新高記錄後回測平盤，並一度翻黑。所幸在台積電擴大漲勢、中小型股撐盤的情況下，台股再度翻紅走揚，終場收在11,333點、上漲18點或0.17%，成交量1,453.38億元。

顧立雄爭取開放國內企業在OBU開戶

顧立雄爭取開放國內企業在OBU開戶

台積電股價再創新高達298.5元　市值7.74兆

台積電股價再創新高達298.5元　市值7.74兆

台積電格芯和解...股價開盤上漲0.84%　台股早盤再刷新29年新高紀錄

台積電格芯和解...股價開盤上漲0.84%　台股早盤再刷新29年新高紀錄

台指期再創歷史新高！ 開盤上揚37點...持續推高刷新中

台指期再創歷史新高！ 開盤上揚37點...持續推高刷新中

關鍵字：

台積電老謝謝金河台股

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

偶像和素人「第一次見面就上床」

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面