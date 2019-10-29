老謝買台積電送老母變「傳家寶」　26年6萬元變900萬

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）這一個多月來，一路攀高，今日又再創股價及市值新高，一度觸及298.5元，市值突破7.7兆元，讓股民們拍手叫好，財信傳媒董事長謝金河也躬逢其盛。《ETtoday》今（29）日致電詢問謝金河表示，他1993年前買2張送給母親，當時股價只有60元，加上台積電有幾年大方配股，目前累積到30多張，換算下來，母親抱緊台積電26年下來，資產達900萬，幾乎快變成「傳家寶」了。

謝金河曾公開發言，分享他買股票送父母的案例。謝金河說，他在1993年分別幫父母親買股票當禮物，當年父親希望他買大安銀行，他以12萬元買下大安銀行股票，爾後大安銀行被台新金控併購，父親手中股票價值只剩24000元。

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同時，謝金河當年買2張60元的台積電股票，一共花12萬元，隔年被父親偷偷賣掉一張，因此母親手中只剩下一張台積電股票。

謝金河分析，由於台積電從1992年後，連續12年只配股票、不配現金；直到2004年後到2009年間，開始改為股票、現金都配。2010年以後，則改以配現金股利為主。他購入的1993年，正好是台積電大方配股的盛世。

謝金河說，台積電在台灣的股價直逼300元，已有外資機構又上調至364元；但整體來說，近期台股純看台積電一枝獨秀。

謝金河表示，雖然台積電威力如此強大，但台灣散戶投資人很少賺到台積電的錢。從公開資訊觀測站統計指出，外資持有台積電78.27%，近八成股權在外資手上，幾乎可說是被外資賺走了。若是再加國發基金6.38%，已將近85%，若再把壽險機構加上去，散戶投資人持股不到一成。

謝金河分析，多數人都曾經擁有台積電，但能抱住不賣的很少；包括幫母親偷偷把台積電賣掉的父親也是如此。謝金河想到一位投資理財暢銷作家黃培原所著的「理財聖經」，其核心觀念就是股票可以「隨時買、隨便買、不要賣」。這個法則看起來只有台積電最適用。