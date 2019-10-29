拍到「球形」有望脫去小行星稱號　升級成最小的第6顆矮行星

實習記者曾筠淇／綜合報導

根據天文學家所拍攝的最新影像，被歸類為小行星的健神星（Hygiea）呈現球形，象徵其具有足夠質量來承受自身重力，且又是繞著太陽運行，滿足矮行星分類的要求。因此，健神星有望被重新分類，成為太陽系上的第6個矮行星，屆時也會是最小的矮行星。

據美國CNN報導，天文學家在週一（28日）於雜誌《自然天文學》（Natural astronomy）表示，健神星很有可能被重新分類，被歸類到矮行星的行列，因為從歐洲南方天文台（European Southern Observatory）SPHERE儀器的超大望遠鏡中所提供的最新成像與數據證實，健神星是球形的。

進行研究的維爾納札（Pierre Vernazza）表示，若沒有使用像SPHERE儀器那麼強大的望遠鏡，或許很難知道太陽系中，這些更為精細的小細節，也不會有這個令人驚訝的結果。

▲冥王星（右）、榖神星（左）與鬩神星（中）等被歸類為矮行星。

若要被歸類為矮行星，那就要有以下4個條件，包括軌道是環繞著太陽的、有足夠的質量承受自身重力以維持球體形狀、未能清除軌道附近的小天體、不是一顆衛星。健行星原先就符合其中3項標準，如今又被證明它幾乎是球形，因此，才有望成為第6個矮行星。

在太陽系中，原本被歸類為第9顆行星的冥王星在2006年時，因為國際天文學聯合會重新定義了行星，進而使它不再符合標準，被降級成矮行星。目前被歸類為矮行星的星球共有5顆，除了冥王星，還有鬩神星、穀神星、妊神星和鳥神星，其中又以直徑長590英里（約950公里）的穀神星為最小的矮行星。

此外，若健神星被歸類成矮行星，直徑267英里（約430公里）的它，將會取代穀神星「最小矮行星」的稱號。

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