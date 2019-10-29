興大生遭賓士撞死之謎！肇事男看一眼後拔腿跑　車主喊冤：車是「小夫」開的

▲男大生遭撞死，賓士駕駛逃逸。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者林昱萱／台中報導

台中市大里區29日凌晨發生一起嚴重車禍，事發當時一名中興大學的男學生，與一台白色賓士發生碰撞，送醫後仍不幸身亡，而該名肇事駕駛竟然當場逃逸。對此，白車的車主向警方喊冤，當時開車的不是自己，是綽號小夫的朋友擅自把他的車開走。

這起事件發生在29日清晨，男大生和同學到另名同學家打電動，沒想到卻在返回宿舍的途中發生車禍，當時他騎車行經大里區永隆路、東明路口時，與一輛賓士發生碰撞經送醫搶救後仍是傷重不治，而誇張的是，賓士車駕駛下車看到大學生被撞倒地，竟然害怕的徒步逃逸。

▲車主喊冤表示，是一個叫小夫的朋友把車開走的。（圖／東森新聞，下同）

從監視器畫面可見，男大生遭撞後，因巨大的撞擊力道，整個人彈飛了至少10公尺，而一名疑似肇事駕駛的男子，蹲下前往察看，但過沒多久就逃離現場。對此，警方循線找上賓士車主，而車主則連忙喊冤說：「今天凌晨跟朋友聚會，是一個綽號叫『小夫』的朋友載我回家，接著小夫就把車開走。」

賓士車主聲稱，自己對車禍一事絲毫不知情，懷疑是小夫偷偷把他的車開走。此外，賓士車主經酒測後，也確實沒有酒精反應，而警方也在車上發現疑似毒品殘渣，目前已經開始調查「小夫」的身分，深入追查是否真有其人、以及其真實身分。

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