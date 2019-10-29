偷摸女性大腿！　癡漢「卡油」手律曝　「ABC」口訣護身

記者孫于珊／台北報導

色狼總喜歡在人潮擁擠的公共場所趁機觸碰路人隱私部位來「卡油」！台北市南港警分局針對性騷擾案件進行情境分析，發現色狼在「卡油」時，通常也有一定的步驟，而被害人則會錯失求助機會，白白被吃豆腐。有鑑於此，警方設計預防性騷擾「ABC」口訣及健康操，讓民眾能維護身體主權。

▲色狼常會接近低頭滑手機等無警覺心的被害人「卡油」，民眾應熟記「ABC」來擊退色狼！（圖／記者孫于珊翻攝）

色狼的犯案手法常是在公（火）車上刻意接近低頭滑手機等無警覺心的被害人，趁車輛行駛間搖晃之際，製造意外「卡油」，接著若無其事離開。而被害人往往當下驚慌失措，未適時求助，致權益受損。

對此，南港分局與北市婦幼警察隊合作，並與台鐵南港車站、鐵路警察局台北分局及崇右影藝科技大學共同拍攝宣導影片，透過實際案例來說明「ABC」預防性騷擾口訣的應用，呼籲市民在搭乘大眾交通工具時，要注意週遭可疑人事物（Attention：注意），若發現有人異常靠近，隨即拿起雨傘或水瓶等隨身物品置放雙方身體中間（Barrier：障礙物），傳達給色狼「我有注意到你」的訊息，以便色狼知難而退。

若不幸遭色狼「卡油」時，當下應呼救「有色狼！幫我報警！」等求救訊號（Call：呼喊）。同時影片也搭配歌舞「健康操」來更加熟記「防狼ABC」，以保障自身安全。

▼健康操跳起來！不僅健身還可熟記預防性騷擾「ABC」口訣，以維護身體主權。（圖／記者孫于珊翻攝）

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