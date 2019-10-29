改善空污下一步　中市府：全市17座燃煤鍋爐2022年全數退場

▲盧秀燕展現打擊空污決心。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府防治空污，不但鎖定中火重大污染源，民間企業的燃煤鍋爐同樣不放過，環保局副局長陳宏益29日表示，全市有7家業者、17座燃煤工業鍋爐，其中已有4家、6座改為燃氣鍋爐，改用固體生質燃料或天然氣，市府將輔導所有燃煤工業鍋爐在2022年底全數退場，市長盧秀燕也說，市府扎實推動空汙防治，一定要有效果。

▲陳宏益表示，將輔導全市燃煤鍋爐在2022年退場。

台中市政府29日召開市政會議，由環保局副局長陳宏益針對燃煤工業鍋爐退場政策進行專案報告，陳表示，目前台中市使用燃煤鍋爐，除了中火外，還包括紙廠及大型工業等7家，希望在2022年底前輔導改用燃氣鍋爐，而鍋爐改善補助金額最高也從50萬元提高至80萬元。

由於木顆粒燃料、木屑等再生燃料，具有碳中和功能，有助抑制溫室氣體增量，市府輔導所有燃煤工業鍋爐改用固體生質燃料或天然氣，目前已有4家、6座改為燃氣鍋爐，一旦全都改成燃氣，預計硫氧化物每年可減少82.11噸，相當於10,816萬輛二行程的機車汙染排放。

盧秀燕表示，市府強力稽查各種汙染源絕不手軟，唯一目標就是保謢市民與國人的健康，市府扎實推動空汙防治，且一定要有效果，她呼籲企業一同參與，共同為空氣品質努力。

環保局表示，反煤已成世界趨勢，法國在2022年前要淘汰燃煤發電，義大利、愛爾蘭和英國設定在2025年，丹麥、西班牙、葡萄牙、荷蘭和芬蘭則是在2030，台中也要透過生煤自治條例、許可證核發等作法，跟上全球趨勢，保護人民健康。

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