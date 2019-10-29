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iOS 13.2一發布就傳災情！部分用戶更新後HomePod變「磚頭」 重置也沒用

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▲▼Apple HomePod。（圖／翻攝自Apple官網）

▲部分用戶更新iOS 13.2後，HomePod出現無限讀取的「白色漩渦」畫面。（圖／翻攝自Apple官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果今（29）日凌晨推出最新的iOS 13.2系統更新，馬上又爆出災情。有多名用戶在MacRumors及Reddit等論壇上反應，更新至iOS 13.2害他們的HomePod變成「磚頭」，完全無法使用。

iOS 13.2系統更新，已是蘋果自9月20日正式推出iOS 13以來的第5個版本更新。除了修正了部分用戶連不上Wi-Fi熱點及LINE來電不響等問題外，也為HomePod帶來了支援Handoff（接力）及辨識家庭成員聲音的功能。不過稍早有許多國外用戶在MacRumors及Reddit等論壇上表示，自己透過iOS 13.2更新HomePod的作業系統後，家中的HomePod便無法使用，出現無限讀取的「白色漩渦」畫面，也就是俗稱的「變成磚頭」。

受影響用戶表示：「我有兩台HomePod，在升級iOS 13.2後均出現一樣的問題，兩台都沒有反應。我重置了兩台HomePod以解決問題，但它們同時出現了白色漩渦畫面，無法在iPhone上彈出配對畫面，也無法再重置，長按頂部按鍵不起作用，只是不斷地顯示白色漩渦。」也有用戶反映其更新後，HomePod便出現不斷自動開機的問題。

從目前論壇上的回覆來看，有部分用戶更新後沒有問題，其餘有災情的問題都一樣。據MacRumors報導，一開始猜測此問題可能與稍早發生數小時的「Apple Music當機」事件有關，但Apple Music目前已恢復正常，HomePod出問題的用戶仍處於災區。

有受影響的HomePods用戶已經聯繫了Apple支援，蘋果工作人員已經為其安排進行維修。鑒於目前有許多關於HomePod故障的災情回報，建議目前尚未更新且擁有HomePod的用戶先暫時不要更新，若已經更新則應避免重置HomePod或將其從「家庭」App中刪除。

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