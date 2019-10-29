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Uber將成立新部門Uber Money　跨足金融服務產業

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▲Uber Money。（圖／翻攝自Uber）

▲Uber Money。（圖／翻攝自Uber）

記者陳心怡／外電報導

Uber大力跨足金融服務業，日前該公司宣布成立「Uber Money」新部門，服務內容涵蓋電子錢包、借記卡和信用卡。

新部門負責人赫茲勒赫斯特（Peter Hazlehurst）表示，該部門的重點是讓所有Uber司機和外送員都能有行動銀行帳戶，以便提供服務後取得收款款項。赫茲勒赫斯特表示，「Uber 有一個部門專門處理金融服務，其宗旨是讓被某種形式的金融服務排除在外的族群可以獲得服務」。

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Uber 今年每月活躍用戶已達 1 億人，多數人使用信用卡支付每趟乘車和食物訂單，未來的產品可能會移除金融中間商產生的相關成本，並帶來新營收來源。

此外，Uber 全球推出借記卡，具有強化的「即時支付」功能。該功能已在美國啟用，超過 70% 駕駛付款是使用即時支付，這是一種免費銀行帳戶，赫茲勒赫斯特說：「您不僅可以即時取得收入，無論何時存款或者提款也都不用手續費」。

蘋果近期與高盛聯手推出信用卡，亞馬遜也一直向其商家提供小企業貸款，臉書則打算以加密貨幣打入金融服務。Hazlehurst 認為，相較其他銀行業新進軍業者，Uber 的優勢在於規模龐大，公司可以與供應商談判更好的交易條件，不必採用傳統的收費模式來運作。

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