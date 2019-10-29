批中選會委員提名「綠油油」　國民黨、親民黨拒進場投票

▲立法院會行使中選會委員同意權投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院29日下午表決新任中選會委員人事案，國民黨團、親民黨團因不滿蔡政府繼提名李進勇擔任主委後，再次不當提名政黨意識形態濃厚人士任職中選會，拒絕進場投票背書。

新任中選會提名委員的包括：東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人，其中邱昌嶽、黃秀端的親綠背景遭到在野黨質疑。

國民黨團表示，中選會為辦理選務的獨立機關，向來主委與委員由超越黨派的社會賢達出任，但此一優良傳統與精神，在民進黨蔡政府執政後已遭摧殘，「公正超然」被「政治正確」所取代。

國民黨團指出，深綠背景的前主委陳英鈐，因未能超然辦理選務，導致去年九合一地方選舉與公投案投票發生重大瑕疵，遭各界撻伐而去職。但蔡政府提名政黨色彩更加濃厚的落選縣長李進勇接任主委，留下國人質疑中選會未來能否公正辦理選務的陰影。

國民黨團指出，此次提名的五位中選會委員，皆為意識型態傾綠或長期與民進黨友好的人士，在蔡政府堅持政治正確下，國民黨團很難期待其能堅守獨立精神行使職權，因此拒絕行使同意權投票、拒絕背書。

另一方面，親民黨團也質疑，此次提出形式上無黨籍的被提名人，實際上卻有部分委員被提名人長期參與民進黨黨內事務，難以讓國人信服無政黨考量，「因此無法為這五位中選會委員被提名人背書，拒絕進場投票。」