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宏達電攜手金門大學　打造全台首座MR＋電競場域

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▲宏達電攜手金門大學　打造全台首座MR＋電競場域。（圖／宏達電提供）

▲左起宏達電副總李文材、金門縣政府工商發展投資策進會副總幹事吳伯楊、金門大學校長陳建民與京承科技代表曾則治。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（29）日宣布與金門縣最高學府國立金門大學共同打造混合實境暨電子競技場域，金門大學將成為全國大專院校之中，第一所大學擁有虛擬實境(VR)、混合實境(MR)，以及電子競技（eSport）三者整合的教育體驗中心。
 
宏達電表示，實現VIVE Reality的願景，教育扮演關鍵的一環，因此持續深入校園將虛擬實境應用於藝術、設計、醫療及科學等各領域，用最新科技翻轉傳統教學方式，提升學生的學習興趣與學習能力。

▲宏達電攜手金門大學　打造全台首座MR＋電競場域。（圖／宏達電提供）

▲左起宏達電副總李文材、金門大學校長陳建民與金門縣政府工商發展投資策進會副總幹事吳伯楊。（圖／宏達電提供）

宏達電表示，這次虛擬實境與混合實境場域是由VIVELAND及京承科技共同合作建置，配備精準眼球追蹤技術的頭戴式顯示器VIVE Pro Eye，導入最新的混合實境、震動地板技術與HTC自製電競遊戲「英雄防線:勇士們(Front Defense Heroes)」，真實呈現二戰場景與多人連線對戰的遊戲設計概念。
 
國立金門大學校長陳建民表示，透過最尖端的虛擬實境科技，目標要成為金門相關產業的研發與教學中心，也為金門的健康、電商、觀光及電子競技等各領域帶來更多創新與交流，而且人才培育是百年大計，希望透過中心的建立，培育出相關領域的專業人才，有效的加值在地產業的相關應用。

▲宏達電攜手金門大學　打造全台首座MR＋電競場域。（圖／宏達電提供）

▲金門大學是全國首座擁有混合實境暨電子競技場域的大專院校。（圖／宏達電提供）

HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材表示，HTC VIVELAND虛擬實境樂園成功建立VR樂園的營運模式，除了在台灣本島北中南三地努力落實VIVE Reality願景外，也開始提供全方位整合方案，這次與金門大學一同深化虛擬實境與相關領域人才的養成，期盼深化長期產學合作。
 
宏達電從2016年起即深耕虛擬實境科技應用於休閒娛樂和電子競技產業的推廣，帶領產業從傳統的二維平面視覺進步到三維的立體空間體驗，同年全球首間VIVELAND虛擬實境樂園也在台北設立，並陸續拓展至高雄、香港、印度與中東等地，並逐步擴展到教育、電競等其他領域應用。

▲宏達電攜手金門大學　打造全台首座MR＋電競場域。（圖／宏達電提供）

▲混合實境暨電子競技的整合將是未來趨勢。（圖／宏達電提供）

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