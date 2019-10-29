支持韓國瑜鼓勵協助大學生與研究生到國外當交換生學習　蔡淑惠：教育少政治多專業

▲國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠表示，支持國民黨總統參選人韓國瑜提出鼓勵並協助大學生與研究生到國外當交換生學習。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠29日表示，國民黨總統參選人韓國瑜提出鼓勵並協助大學生與研究生到國外當交換生學習。她強調青年政策首重教育，不但要擴大辦理交換生規模，公費留學名額也要倍增計畫，讓教育少一點政治考量，多一點專業。

蔡淑惠表示，韓國瑜提出鼓勵並協助大學生及研究生到國外當交換生，黑韓部隊馬上啟動圍剿，蔡政府也故意斷章取義、以偏蓋全式的極盡嘲諷之能事，完全沒有把攸關台灣青年未來前途當一回事，這正曝露蔡政府只為保住政權、為反對而反對的不負責任心態。

蔡淑惠指出，青年學子以學生身分出國交換學習，可以體驗不同的學習環境、文化背景，從培養台灣青年的地球公民國際觀、拓展國際視野與專業能力，提升國際競爭力的角度看，都是好事。正確的方向，不但要支持，還應該擴大辦理。

蔡淑惠說，鼓勵並支持台灣學子出國交換學習，牽涉國外大學開放的交換生名額、必須具備的外語能力、學業成績表現、交換學習計畫等等。我們努力的重點，在普遍性的獎勵各大學擴大國際交換學習計畫，同時全力協助學子具備相關的申請能力，通過取得交換生資格的門檻，並且在排富條款下，對於表現傑出及中低收入的學子，由政府給予特別經費獎助。

蔡淑惠表示，為了台灣的下一代，我們要全力推動好的政策： 向下：外語能力需要時間學習，我們要求教育部與責成地方政府，除了強化中英文雙語學習環境外，在高中、職校階段，就要投入更多資源，開辦第二外語課程，讓學子有更多元的選擇，提早學習、培育自己的國際言語能力。

往上：公費留學名額要有倍增計畫。教育部公布108年公費留考預定錄取僅130名，包括一般公費生100名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名及赴新南向國家公費生10名。放眼國內蚊子館一堆，連旅遊、逛夜市都有補助的今天，攸關國家人才培育的公費留學名額，實在太少。

進一步了解，教育部開放90個學門給130個名額，平均每個學門核定名額不到1.5人；另蔡政府硬推的「新南向政策」開出10名保障名額，卻只有20人報考，凸顯東南亞國家對台灣青年吸引力不足，只為政黨私心硬塞的政策，完全不符合國內社會期待，考生興趣缺缺。

再看，國民黨長期以來為國育才的中山獎學金，過去連前民進黨主席許信良也曾受惠。但現在卻被黨產會凍結，不得提領發放。不顧公益、只有黨爭的執政者，對反對黨趕盡殺絕到如此地步。

蔡淑惠第選台南市第五選區立委（南區、中西區、安平、東區16里），強調「幸福不等待，改變趁現在」，唯有努力讓自己強大，我們才有能力顧主權、拚經濟、愛台灣。再怎麼窮，也不能窮教育，把選票投給對的人，我們才有機會讓教育少一點政治考量，多一點專業。

蔡淑惠表示，全球化的趨勢下，學子要走出台灣，與國際接軌。她的青年政策教育篇，就是要求政府以務實的腳步擴大規模推動青年學子到國外當交換生；同時，針對公費留學名額提出倍增計畫，更是她當選立委後的問政重點。