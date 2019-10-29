台銀辦事！她資料填一半「手中號碼牌56→60」　大媽硬搶吼：自己跟別人換

▲大媽竟直接搶走她手中的號碼牌。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今天到台銀辦事，在填寫單子的過程中，有位紅衣大媽突然伸手，抽走她手上的號碼牌，除了堅持不肯還外，甚至厚臉皮嗆，「自己再去跟別人換。」離譜行徑惹怒大票網友，許多人紛紛罵道，「人不要臉天下無敵。」

「人生傻眼的第一次，獻給這位紅衣服阿姨。」女網友在爆怨公社還原經過，當時她拿了56號的號碼牌，並握在手中；怎料在一邊等待，一邊填寫資料的時候，大媽突然伸手抽走牌子，同時丟了張順位60的號碼牌給她。

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▲網友們傻眼撻伐。（圖／翻攝自爆怨公社）

大媽聲稱，不知道要拿號碼牌，也堅持不還她，甚至叫她自己再去跟別人換。女網友不禁錯愕，「我跟她說不行啦，這樣差了4號，她開始有點大聲說她先來的，然後比著旁邊坐著的先生，叫我再去跟前面的換號。」

由於原po帶著孩子，不想繼續跟她吵，所以深深吸了一口氣後，就默默地到一旁等待了。看完這段超扯經歷，網友們也忍不住爆氣，「我會直接搶回來」、「大喊搶劫啊」、「為什麼要讓她？有監視器怕什麼，對付這種人就是要比她還兇更不怕事」、「原來臉皮厚還有這種玩法，開眼界了」、「社會上有這種事？看人好欺負？拜託拜託讓我遇到一下，我會好好教育她」、「這是土匪搶劫的概念嗎」。

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