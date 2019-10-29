台指期再創新高11366點　分析師：人氣指標股表現轉弱須提防

▲台指期今再創歷史新高點，最終以11,326點作收，上漲15點。（圖／擷取自期交所官網）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（29）日開盤上漲37點，來到11,1348 點，再創歷史新高點，盤中曾攻上11,366點，刷新歷史新高，最終以11,326點作收，上漲15點，與現貨相較，逆價差7.87點。對此，華南投顧董事長儲祥生指出，近期的人氣指標股在今天表現的不是很好，但這也可能只有一天的回檔修正，除非，調整時期真的拉長的話，大盤才會顯得比較疲弱，這也是投資人需要特別注意的部分。

儲祥生指出，今日整體盤勢雖是上漲，但OTC卻跌得比較重，如果單看熱門個股如楠梓電（2316）、瑞昱（2379）、致新（8081）、宏捷科(8086)，今天都是重挫，這些人氣指標股之前都漲了不少，但今天都表現得比較弱，不過，這也可能只是一天的回檔修正。

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相對於昨天，今天台指期漲點縮小，對此，儲祥生說，明天應該要觀察一下剛剛提到的人氣指標股，過去漲得最多，也成為盤面上最重要的人氣指標，如果明天回檔的幅度，比較深的話，大盤一定會被拉下來，意味著籌碼有點不穩定。

儲祥生強調，投資人應該要觀察這些人氣指標股，到底回檔到什麼程度，到底是短線的回檔整理，還是回檔時間拉長，這都是大盤未來走向重要觀察點。

