Panasonic最新日製冰箱主打「急凍結」　和牛、海鮮更美味

▲Panasonic發表2019秋冬新款日本製電冰箱。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

秋冬季節許多家電業者紛紛發表新品，在台生活家電銷售亮眼的日系品牌Panasonic，今（10／29）也發表旗下新款白色家電，預計12月將在台上市8款日本進口電冰箱，跟台製冰箱最大不同，就是多了「急凍結」功能，比傳統冷凍庫的結凍時間要快上5倍，強調能讓高級食材的肉質口感更升級。

▲多了急凍結功能，並有專屬的冷凍櫃。

近年冰箱商品除了傳統的冷藏冷凍，細部功能也愈來愈升級，除了節能、除臭與保鮮各有各特色之外，Panasonic冰箱近年也推出-3度Ｃ微凍結等、將冰箱溫度再加以區分，依食材特色來分別保存的使用方式，最新引進日本8款進口冰箱，便搭載最新的「新鮮急凍結」功能，強調能更快速的將食物急凍。

急凍結的功能可提供「急凍」、「急冷」與「冷卻」食物使用，包括剛買來的高級肉類與海鮮，使用快速凍結就能保持肉質的鮮味，剛做好的熱便當，也可放進「急凍結室」進行急冷，拉長出外攜帶的保鮮時間，若想要吃冷麵，則可將熱的蕎麥麵或麵線放入進行「冷卻」，約5分鐘就能變涼，不用再大費周章泡冰水。

Panasonic表示，本次新款日製冰箱共有500公升、550公升、600公升與650公升4種規格，加上顏色不同約有8種款式，12月上市預估售價約82,900元左右，而台製冰箱外觀亦有升級，價格帶約在18,000元至43,000元上下。

▲新款NA9B吹風機，推出粉金台灣限定色。

而洗衣機方面則發表新款台製系列，且有2款搭載「洗衣劑精準投放」功能，能針對使用者放進去的衣服重量，自動調整洗劑份量，號稱減少洗衣精殘留，推出16公斤與18公斤2種規格，預計12月上市售價約30,000元起；另外熱賣吹風機也推出NA9B粉金新色，且為「台灣限定」，預計12月上市售價5,490元。