尹崇堯2度面試就像「補考」　前立委要金管會硬起來：從嚴審查

財經中心／台北報導

南山人壽大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長的金管會面試狀況，持續受到金融保險業界的關注。對於金管會主委顧立雄鬆口表示正在思考是否親自出馬面試，前財經立委﹑經濟學博士林忠正表示，整個案子讓外界看起來就像在「補考」，過去銀行局面試幾乎都是一次定生死，他認為即使顧立雄跟金管會承受著很大的壓力，但還是要從嚴審查，因為南山人壽管理的是幾百萬保戶的資金與財產。

南山人壽在爆發新系統之亂後，先被金管會開罰新台幣3,000萬元，董事長杜英宗被停職2年。對於南山隨後宣布由尹衍樑36歲的兒子尹崇堯接任代理董座，金管會在10月9日由保險局長施瓊華進行第一階段面試。

至於接下來的第二階段面試，原本預定由副主委黃天牧面試，但在尹衍樑近期對外表示有信心爭取二度面試過關的消息傳出後，金管會主委顧立雄29日被媒體問到是否會親自出馬面試時則指出，「我們都會思考一下好不好」，有一定結果後再跟外界報告。

對此，林忠正在受訪時則表示，以前都是一次定生死，尹衍樑政商關係不錯，這個案子目前看來就是讓外界覺得就像是在補考。

林忠正說，南山如果是總經理制，總經理當然比較重要，問題是在尹家接手以後就變成董事長制，大小事都要董事長決定。如果是總經理制，對於董事長專業要求當然不用這麼高，但如果是董事長制，董事長本身專業條件與經驗自然要很夠。

林忠正進一步指出，南山案看起來，尹衍樑的兒子尹崇堯受到外界質疑對於保險業務跟經營並不是有很久的經驗，這樣就接董座，社會自然會有很大疑慮，畢竟保險經營是管理眾人的資金與財富，除了專業外，社會信任的觀感也很重要。

林忠正表示，南山人壽連保險資訊系統都搞成這樣，很難給大家信任感，整個過程可以看出這家子金融不專業，人壽事業的管理與經營必須非常謹慎小心，保險公司必須長期受到社會信任，但這家人原先就專業不足，捅出這個蔞子後，整個社會的信任度已經有問題，繼續下去，對南山的經營與投資大眾的保障並不是非常有利。

林忠正認為，社會大眾信任與觀感對於保險專業非常重要，他認為代理董座的這件事，董事長本身要非常專業才行，金管會應該要硬起來從嚴審查。