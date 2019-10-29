國土計畫是坑殺農友的惡法　方一峰：土地公平正義淪喪民怨暴增

▲台南市議員方一峰在台南市議會總質詢時，怒批國土計畫法是坑殺農民的惡法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員方一峰在市議會總質詢時，怒批國土計畫法是坑殺農民的惡法，造成農地跟建地的買賣價格差天差地，只能賤賣，蓋農舍不但隨拆，罰則也從6萬暴增為5百萬以下，農友未蒙其利先受其害，加上市府宣導不足且制式化，農友也聽不懂，為了土地公平正義，他請黃偉哲市長跟中央反映地方民怨。

方一峰表示，農友是弱勢中的弱勢，稻穀8年沒漲價，中央突然說要實施國土計畫，台南市政府也在區公所辦公聽會，可是大多農友不知，只有代書參加，政府宣導不足，但就算去也聽不懂，市府應啟動里民大會，讓里長和里幹事出面，讓農友對重大議題利弊得失有所了解。

方一峰接著怒批，未來國土計畫實施後，將優質農地收成好的農地劃定為農一用地，不准蓋農舍，若蓋農舍急報急拆，以前罰則是6萬以上30萬以下，未來新法罰則1百萬以上5百萬以下，農地買賣價格，以前是一分農地約可賣2、3百萬以上，現在修法之後農地根本賣不出去，就算賣也是賤賣，農友知情後非常生氣，所謂的國土計畫根本是坑殺農民的惡法，讓農友未蒙其利先受其害，台南市有多少未徵收保留地，數十年過去可有解編和徵收，為什麼要拿農地開刀，請台南市政府跟中央反映地方民怨。

方一峰也為沿海地區市民抱不平，光大北門地區有16萬人，要去台南市區只能走西港大橋或國聖橋，交通壅塞可想而知，但西港大橋因沒任何防護網，自殺事件頻傳，為救人一條命應做防護網，為解決上下班交通打結，市政府應有新的思維，應建一座新橋，讓在南科上班新貴，也讓新橋能帶動地方發展。

沿海地區公共運輸之不便，也是地方居民的痛，方一峰說，要去佳里買個菜，早上沒有任何班次，只能等到下午，要搭個公車，不像市區，沒有候車亭，也沒有椅子可坐，老弱婦孺要搭公車，有些要走個30分才能到站牌，而且必須自備椅子，也無處遮風避雨，看到老人家要搭個公車猶如酷刑，真讓人眼淚會流下來，大北門地區的市民不是台南市民嗎？為什麼猶如二等公民。

方一峰也請台南市政府重視高鐵接駁、流浪狗傷人、北漂青年能調回台南服務等議題，這些議題上次大會已提出質詢，尤其流浪狗問題讓市民擔心害怕，請市府能提出解決對策。