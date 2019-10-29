回國一下飛機就上銬！立領哥變通緝犯　怒譙車商「講跟做都不一樣」

▲立領哥不滿車商和解說詞不一，讓他回國一下飛機就當場被依通緝犯身分上銬。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／台中報導

台中「立領哥」朱姓男子2018年5月與車商發生購車糾紛，一氣之下開凱燕（Cayenne）撞進保時捷台中展示中心，被警方逮捕。但事隔一年事情仍未圓滿和解，5月底立領哥從國外工作回國，在機場直接被認定是通緝犯，當場依恐嚇罪嫌上銬，整個過程都讓他一頭霧水感到相當莫名其妙。

立領哥2018年時向保時捷車商訂購要價700多萬的轎跑車，還付了200萬元訂金，不料車到之後，他卻發現業者未依先前承諾加裝約40萬元的4D底盤，當場拒絕付清尾款履行交易合約，氣得衝動開凱燕撞進保時捷展間。事後車商不僅自行吸收大門、櫃檯損壞的修繕費用外，連立領哥撞壞的休旅車也一併協助他修好，還將當初的223萬訂金全數退還以示誠意。

▲台中保時捷立領哥開凱燕衝展間敲桌。（圖／翻攝爆料公社，下同）

事隔一年原以為一切圓滿落幕，沒想到5月底立領哥從國外一搭飛機回來才剛下飛機，就直接在機場被上銬，他表示，「在機場的時候，警察就說你來你來，上銬就帶往航警局去，我就問我怎麼了，他說你被通緝了，我就說我怎麼被通緝，他就說恐嚇罪，結果說來說去，就是你們車商弄的啊。」對於所發生的一切感到錯愕。

▲台中立領哥2018年被抓時意氣風發，相當瀟灑。（圖／東森新聞）

車商表示雙方確實已協議和解，但僅願針對民事毀損部分不再追究，有關立領哥所指控的「用話數賣車」屬刑事，因並非事實，故不會撤告。

立領哥最後無奈表示，「一個買賣糾紛很簡單的事情，可以搞成這樣，不覺得這間公司很可惡嗎，講這樣跟做的都不一樣。」對於自己出國回來秒被當通緝犯上銬一事，氣得有苦難言說不出，他坦言不滿車商前後說詞不一，明明起初說好和解，但上法院後又改口，讓他構成恐嚇條件，還因此成了通緝犯。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►台中「立領哥」開保時捷撞進汎德大廳 判決出爐：恐嚇罪4個月

►後悔花300多萬栽培女兒 媽媽「事隔11年」提告！無借貸證據敗訴

►為了小三賠2千萬也甘願 人夫繼續偷吃還盼「3人和平共處」