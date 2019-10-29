台灣真的市場太小　連勝文：我百分之百支持韓國瑜留學政策

▲韓國瑜。（資料照／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出「補助大學生出國交換」政策引發批評，認為其政策的可行性低，且預算要從哪裡來？不過，國民黨中央委員連勝文表示，台灣的市場真的太小，必須幫助年輕人走向國際，因此「我百分之百支持韓市長的這個政見。」

連勝文表示，在客觀環境許可下，若能出國看看，一定要盡量爭取這樣的機會！韓市長所提的是補助台灣學生出國做「交換學生」，是要去念書的，而不是出國玩樂或是遊學。

連勝文認為，讓年輕人在求學的階段能夠出國、見見世面，開始認識這個世界，對於一個年輕人的未來發展，絕對具有啟蒙的作用！最少可以讓台灣年輕人知道，「這世界並不是以台灣為中心在轉」，除了台灣的小確幸以外，除了電腦鍵盤及螢幕以外，還有一個真實、廣大的世界，有著無窮的機會值得你去追尋！「台灣的市場真的太小，我們必須幫助年輕人走向國際！」

連勝文說，由政府出錢補助，一定會有客觀的條件與標準，不可能通通有獎，但是透過這種方法，卻能夠讓許多客觀環境有限制或是弱勢族群的年輕人，也有機會開啟人生通往這個世界的第一道門！增加社會的流動性，這個錢花得絕對值得！

連勝文質疑，政府有沒有錢做這件事？與其讓執政黨花納稅人的大錢去綁樁、浮濫酬庸，或是在選舉年當中，耗費天文數字的預算去做沒有太多實益的工程，讓少數與執政黨有裙帶關係的人獲取暴利，寧願把這個錢來投資我們下一代的年輕人！否則就算這些蚊子工程完成了，台灣的下一代也沒有能力去享用或維護！

連勝文強調，台灣沒有任何自然資源，唯一的競爭力就來自於高素質的人力，「所以我百分之百支持韓市長的這個政見，也希望他若當選，一定要排除萬難確實執行！」

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

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